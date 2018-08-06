Призер Олимпиады отказалась выступать за Россию
Ольга Забелинская подтвердила информацию о том, что она намерена выступать за сборную Узбекистана. "Да, сейчас я нахожусь в процессе перехода", – цитирует ТАСС спортсменку. Она добавила, что не хотела бы озвучивать причины, по которым решила сменить спортивное гражданство.
О желании спортсменки выступать за сборную другой страны рассказал источник в Федерации велосипедного спорта России (ФВСР). Он отметил, что велогонщица уже написала соответствующее заявление в Международный союз велосипедистов, и даже озвучил возможный мотив спортсменки. "Почему она решилась на такой шаг? Видимо, не ощущает должной поддержки", – отметил источник.
В Федерации велосипедного спорта России идею олимпийской чемпионки восприняли в штыки. "С нашей стороны никакой договоренности не будет. Мы будем категорически против этого перехода", – подчеркнул генеральный директор ФВСР Юрий Кучерявый.
Ольга Забелинская выиграла веломногодневку «Тур Таиланда»! Поздравляем ������— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 10 апреля 2018 г.
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Решение Забелинской может стоить ей возможности выступить на Олимпийских играх 2020 года. "Ее в любом случае будет ждать карантин два года. В случае с Олимпийскими играми действует трехлетний карантин, поэтому она пропустит Игры 2020 года, если пойдет на смену спортивного гражданства", – предупредил Кучерявый.
Он добавил, что никаких официальных документов на тему перехода спортсменки подконтрольная ему организация не получала. "Для этого надо по-человечески прийти в федерацию и побеседовать, чтобы узнать нашу позицию. К нам же никто не обращался", – заключил генеральный директор Федерации велосипедного спорта России.
Ольга Забелинская: Было бы золото - точно с ума сошла быhttps://t.co/8xqTstGYhg pic.twitter.com/Gn3ZtQ4A3s— Life | Спорт (@sport_lf) 10 августа 2016 г.
Ольга Забелинская выиграла две бронзовые медали в групповой гонке и гонке с раздельным стартом на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Спустя четыре года в Бразилии она взяла серебро. Спортсменка является единственной представительницей России, ставшей призером в шоссейных велогонках на последних двух Играх.
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