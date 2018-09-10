Столкнувшаяся с Медведевой Загитова разочаровала Тарасову

Знаменитый тренер оценила форму олимпийской чемпионки Алины Загитовой перед началом нового сезона. Татьяна Тарасова не в восторге от подготовки фигуристки.

Тарасова считает, что спортсменка не в самой лучшей форме. Она призналась, что ждала от Алины в "бомбу на этот сезон, но пока этого не произошло".

Загитова и Медведева столкнулись в катании на контрольных прокатах программ нового сезона на московской арене "Мегаспорт". Алина два раза, Женя – один. Алина не справилась с лутцем и флипом, испортила сальхов, допустила бабочку на риттбергере из каскада. Тарасова отметила, что пока не видит программы Загитовой.

"В музыку, она, конечно, будет попадать, но ее акценты не реформируют фигурное катание…У меня такое ощущение, что в катании она не стала лучше... Наверное, она еще не готова", – цитирует тренера Sports.ru. При этом она добавила, что возможно, это связано с взрослением девочки.

Также Тарасова подчеркнула, что Алина, безусловно, талантливый человек. "Но я не вижу, что у нее горят глаза. И это очень печально", – резюмировала она.

Высказалась Татьяна Тарасова и о тренирующейся в Канаде Медведевой. Она считает, что Евгении стоит пропустить чемпионат России. "Во-первых, с ней не может поехать ее тренер. Во-вторых, акклиматизация. То, что приехали на прокаты в Москву, отняло много сил… Зачем ей чемпионат России? Мы что, ее не знаем или не доверяем ей?", – отметила тренер. Она добавила, что у фигуристки до этого еще будут соревнования, и ее можно будет увидеть на экране. мы все увидим ее на экране.