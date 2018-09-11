Скандалистка Медведева и Губерниев прилюдно обменялись любезностями
"Теперь я немного знаю о футболе", – написала Медведева под фото со спортсменом. "Оба молодцы", – прокомментировал пост фигуристки Дмитрий Губерниев. Футболист ответил на это позитивным смайлом, означающим аплодисменты. А Евгения Медведева любезно заявила комментатору: "У тебя учимся)".
Отметим, приехавшей в Москву фигуристке не удалось избежать скандала. Женя 8 и 9 сентября представила свои программы на сезон. Во время первого появления Медведевой в России после ухода от тренера Этери Тутберидзе и начала работы с канадским специалистом Брайаном Орсером ей не удалось избежать падений.
Кроме того, Тутберидзе даже не стала смотреть выступление своей экс-ученицы. Более того, после него вся команда тренера, включая Алину Загитову, прошла мимо Евгении Медведевой и ее наставника не поздоровавшись.
В свою очередь канадский тренер Дуглас Хау прокомментировал свое высказывание относительно Тутберидзе и Медведевой во время шоу: This and that. Ранее один из ведущих шоу заявил, что слышал: якобы после Олимпиады-2018 наставница сказала Жене, что у нее нет будущего в спорте и она может рожать детей. Хау подтвердил этот слух, передает "Спорт-Экспресс".
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