Скандалистка Медведева и Губерниев прилюдно обменялись любезностями

Находящаяся в Москве вместе со своим тренером-канадцем двукратная чемпионка мира по фигурному катанию опубликовала у себя в Instagram-аккаунте фото с капитаном и игроком "Спартака" Денисом Глушаковым. На снимок отреагировал известный спортивный комментатор.

"Теперь я немного знаю о футболе", – написала Медведева под фото со спортсменом. "Оба молодцы", – прокомментировал пост фигуристки Дмитрий Губерниев. Футболист ответил на это позитивным смайлом, означающим аплодисменты. А Евгения Медведева любезно заявила комментатору: "У тебя учимся)".

Отметим, приехавшей в Москву фигуристке не удалось избежать скандала. Женя 8 и 9 сентября представила свои программы на сезон. Во время первого появления Медведевой в России после ухода от тренера Этери Тутберидзе и начала работы с канадским специалистом Брайаном Орсером ей не удалось избежать падений.

Кроме того, Тутберидзе даже не стала смотреть выступление своей экс-ученицы. Более того, после него вся команда тренера, включая Алину Загитову, прошла мимо Евгении Медведевой и ее наставника не поздоровавшись.

В свою очередь канадский тренер Дуглас Хау прокомментировал свое высказывание относительно Тутберидзе и Медведевой во время шоу: This and that. Ранее один из ведущих шоу заявил, что слышал: якобы после Олимпиады-2018 наставница сказала Жене, что у нее нет будущего в спорте и она может рожать детей. Хау подтвердил этот слух, передает "Спорт-Экспресс".