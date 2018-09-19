Загитову сняли с международных соревнований
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не примет участие в мемориале Ондржея Непелы. Имя россиянки исключено из списка участниц турнира. Россию в женских соревнованиях представят Станислава Константинова и Полина Цурская.
Мемориал Ондрея Непелы – международные соревнования, проводимые Словацкой федерацией фигурного катания. Турнир проходит с 20 по 22 сентября. Участие в нем должно было открыть сезон для Загитовой.
Напомним, 9 сентября в Москве прошли контрольные прокаты – российские фигуристы продемонстрировали свои новые программы. Алина Загитова во время своего выступления дважды упала, в каскаде прыгнула "бабочку" вместо риттбергера, а также допустила ошибку на тройном сальхове.
В пресс-службе российской федерации фигурного катания позже сообщили, что 16-летняя олимпийская чемпионка не смогла вылететь в Братиславу, так как у нее неправильно было оформлено согласие на выезд. Неточность выявили только в аэропорту. Необходимый документ невозможно оформить быстро, а соревнования в короткой программе начнутся уже завтра в 13.00. Так что спортсменка к старту не успевает, сказано в сообщении.
Эта информация очень удивила отца фигуристки, Ильназа Загитова. "Мы оформляли подобный документ, все было в порядке. Не могу сейчас ничего сказать более подробно, так как не владею информацией", - заявил папа чемпионки изданию "Спорт-Экспресс".
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