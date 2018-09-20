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Медведева уличила во лжи тренера-гея

Евгения Медведева. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Фигуристка прокомментировала информацию о том, что ее экс-наставница Этери Тутберидзе посоветовала ей завершить спортивную карьеру. По словам Евгении Медведевой, она впервые слышит "об этом в сомнительном интервью".
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Двукратный серебряный призер Игр-2018 утверждает, что ее бывший тренер никогда не советовала ей завершить карьеру. Она заявила, что подобного разговора между ними не было.

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"Об этом мы никогда, ни до, ни после Олимпиады не разговаривали", – цитирует спортсменку ТАСС. Отметим, ранее канадский тренер Даг Хау дал интервью изданию The Skating Lesson о том, что Тутберидзе якобы посоветовала Медведевой после Игр-2018 уходить из большого спорта, поскольку "ее карьере конец".

При этом канадец сообщал, что ему об этом сообщил наставник Евгении, его соотечественник Брайан Орсер. К слову, тренер известен не только своими профессиональными заслугами, но и нетрадиционной сексуальной ориентацией.

"Я слышал, что Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей после Олимпиады. Что она уже ничего не добьется. Мне Орсер об этом рассказал", – цитирует канадца The Skating Lesson. Таким образом, выходит, что тренер Медведевой сказал коллеге неправду.

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Публикация от Evgenia ✨��⭐️�� (@zhenya.medvedeva.fan)

Напомним, в мае этого года Евгения Медведева объявила об уходе от Этери Тутберидзе. Девушка стала сотрудничать с Брайаном Орсером. 

Автор: Валерия Нарская20 сентября 2018, 09:50
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