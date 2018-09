WADA простило России допинг

Заседание прошло на Сейшельских островах. 9 из 12 членов исполкома Всемирного антидопингового агентства проголосовали за восстановление статуса РУСАДА. Двое высказались против, один воздержался. От российской стороны требуется, в частности, в кратчайшие сроки предоставить доступ к данный московской антидопинговой лаборатории – иначе решение будет отозвано.

"Сегодня подавляющим большинством голосов исполком WADA принял решение восстановить статус РУСАДА в соответствии с рекомендациями", – сказано в официальном аккаунте организации в Twitter. Информацию подтвердил журналистам глава WADA Крейг Риди, передает "Р-Спорт".

Напомним, допинговый скандал разразился в 2015 году. По итогам работы комиссии, которая расследовала дела об употреблении допинга в российской легкой атлетике, WADA признало РУСАДА несоответствующим всемирному антидопинговому кодексу.

В 2016-м за допинг были дисквалифицированы несколько ведущих российских спортсменов – в их числе теннисистка Мария Шарапова, конькобежец Павел Кулижников, олимпийский чемпион в шорт-треке Семен Елистратов, чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова. Выяснилось, что атлеты принимали препарат мельдоний. Мельдоний или милдронат не считался запрещенным – однако WADA неожиданно внесла его в свой черный список в январе 2016 года.

WADA President, Sir Craig Reedie: “Today, the great majority of WADA’s ExCo decided to reinstate RUSADA as compliant with the Code subject to strict conditions, upon recommendation by the Agency’s independent CRC and in accordance with an agreed process. (1/2)