Медведева в сексуальном наряде произвела фурор
На своем первом после переезда в Канаду международном турнире Женя набрала 70,89 балла за короткую программу. Ближайшая соперница отстала от Медведевой более чем на балл.
Выступление Евгении было практически безупречным. Она чисто исполнила каскад тройной флип – тройной тулуп, но немного недокрутила тройной лутц.
Поклонники пришли в восторг от одного вида Жени. Для выступления Медведевой подобрали сексуальный наряд. Женственная фигура спортсменки в коротеньком платье с бахромой выглядела очень притягательно.
"Одна из главных тем на фсо в теме Жени. Какие будут платюшки))" "Шикарно Женя выглядит", "Так повзрослела, очень женственная стала", "Женя красотка, а платье очень секси (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметили фанаты на спортивных форумах.
Как писали Dni.Ru, в мае этого года Евгения Медведева объявила об уходе от Этери Тутберидзе. Девушка стала сотрудничать с Брайаном Орсером. Канадский специалист поработал не только над техникой Жени – после отъезда из России фигуристка сменила имидж.
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