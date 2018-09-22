Предавшая Тутберидзе Медведева получила оплеуху от американки

Фигуристка Евгения Медведева заняла второе место на турнире серии "Челленджер" Autumn Classic International в канадском городе Оквилл. Первое место досталось американке Брейди Теннелл.

В Канаде прошел турнир серии "Челленджер" Autumn Classic International, участие в котором приняла российская фигуристка Евгения Медведева. Спортсменка завершила произвольную программу тройным риттбергером, при исполнении которого упала. По итогам выступления она набрала 204,89 балла.

Этот результат обеспечил ей второе место. Золото же досталось американской фигуристке Брейди Теннелл, получившей 206,41 балла, передает "Р-Спорт". На третьем месте оказалась Маэ Беренис Мейте из франции с 178,89 балла.

Общественность уже давно следит за перипетиями карьеры фигуристки Евгении Медведевой. После Олимпиады 2018 года, на которой она заняла второе место, интерес публике к спортсменке только возрос.

Как показали опросы, зрители встали на ее сторону в противостоянии с еще более юной фигуристкой Алиной Загитовой, забравшей себе золото. Несмотря на то, что обе спортсменки подчеркивали, что никакой вражды между ними нет, народ упорно отстаивал именно такую версию.

Следующий всплеск интереса публики, даже далекой от спорта, произошел после того, как Евгенния Медведева решила сменить тренера. Она ушла из группы Этери Тутберидзе и переехала в Торонто, чтобы набираться опыта у канадского специалиста Брайана Орсера. Многие сочли тогда подобный поступок чем-то вроде предательства.

Брайан Орсер известен не только тем, что вошел в Зал славы мирового фигурного катания и удостоился чести нести флаг страны на открытии Олимпийских игр в Калгари, но и тем, что является открытым гомосексуалистом. Впрочем, общественность больше интересовалась вопросом, сможет ли он так выстроить тренировки Евгении Медведевой, чтобы она показала еще более впечатляющий результат.