Черчесову подложили свинью в день рождения

Международная федерация футбола (ФИФА) оставила без подарка в день рождения наставника российской сборной. Имя Станислава Черчесова не включили в шорт-лист претендентов на звание лучшего тренера года.

Станислав Черчесов отпраздновал накануне свой 55-й день рождения. Именины главному тренеру сборной России слега подпортило известие от ФИФА. Наставник россиян не попал в тройку лучших по итогам голосования тренеров, капитанов сборных, журналистов и болельщиков.

Церемония вручения наград ФИФА пройдет 24 сентября в Лондоне. В финальную тройку претендентов вошли главный тренер сборной Хорватии Златко Далич, сборной Франции – Дидье Дешам, а также экс-наставник испанского "Реала" Зинедин Зидан, который привел клуб к третьему подряд титулу в Лиге чемпионов.

У россиян все же есть надежда получить приз от ФИФА. На звание автора лучшего гола года претендует Денис Черышев – в федерации оценили забитый им мяч в ворота хорватов в 1/4 финала чемпионата мира, пишет Sport24.

Напомним, ранее первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян заявил, что Станислав Черчесов продолжит работу на посту и будет готовить национальную команду к ЧМ-2020. Когда будет подписан контракт с тренером, он ответить затруднился.

Претенденты на приз лучшему тренеру года: осталось всего трое финалистов!#TheBest Men’s Coach Award ��



���� Златко Далич

���� Дидье Дешам

���� Зинедин Зидан#TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/BDOQ06Xl3Y — Чемпионат мира FIFA 2018������ (@fifaworldcup_ru) 3 сентября 2018 г.

Эксперты убеждены, что решение по Черчесову было простой формальностью. Наставник выполнил "задачу-минимум", доведя сборную России до четвертьфинала ЧМ-2018. Учитывая плачевную ситуацию, в которой была национальная команда до мундиаля, работа тренера в рамках Кубка мира оказалась впечатляющей.

