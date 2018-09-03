Черчесову подложили свинью в день рождения
Станислав Черчесов отпраздновал накануне свой 55-й день рождения. Именины главному тренеру сборной России слега подпортило известие от ФИФА. Наставник россиян не попал в тройку лучших по итогам голосования тренеров, капитанов сборных, журналистов и болельщиков.
Церемония вручения наград ФИФА пройдет 24 сентября в Лондоне. В финальную тройку претендентов вошли главный тренер сборной Хорватии Златко Далич, сборной Франции – Дидье Дешам, а также экс-наставник испанского "Реала" Зинедин Зидан, который привел клуб к третьему подряд титулу в Лиге чемпионов.
У россиян все же есть надежда получить приз от ФИФА. На звание автора лучшего гола года претендует Денис Черышев – в федерации оценили забитый им мяч в ворота хорватов в 1/4 финала чемпионата мира, пишет Sport24.
Напомним, ранее первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян заявил, что Станислав Черчесов продолжит работу на посту и будет готовить национальную команду к ЧМ-2020. Когда будет подписан контракт с тренером, он ответить затруднился.
Претенденты на приз лучшему тренеру года: осталось всего трое финалистов!#TheBest Men’s Coach Award ��— Чемпионат мира FIFA 2018������ (@fifaworldcup_ru) 3 сентября 2018 г.
���� Златко Далич
���� Дидье Дешам
���� Зинедин Зидан#TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/BDOQ06Xl3Y
Эксперты убеждены, что решение по Черчесову было простой формальностью. Наставник выполнил "задачу-минимум", доведя сборную России до четвертьфинала ЧМ-2018. Учитывая плачевную ситуацию, в которой была национальная команда до мундиаля, работа тренера в рамках Кубка мира оказалась впечатляющей.
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