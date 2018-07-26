В сборной России решили судьбу Черчесова после ЧМ-2018
Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян заявил, что Станислав Черчесов продолжит работу на посту и будет готовить национальную команду к ЧМ-2020. Когда будет подписан контракт с тренером, эксперт ответить затруднился.
Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев также воздержался от конкретики, добавив, что информации стоит ждать в четверг, 26 июля. "По сроку контракта – пока без комментариев", – сказал он.
Эксперты убеждены, что решение по Черчесову было простой формальностью, передает РИА ФАН. Тренер выполнил "задачу-минимум", доведя сборную России до четвертьфинала ЧМ-2018. Учитывая плачевную ситуацию, в которой была национальная команда до мундиаля, работа наставника в рамках Кубка мира оказалась впечатляющей.
Исполком РФС официально согласовал назначение Черчесова Станислава Саламовича на должность главного тренера национальной мужской сборной команды России по футболу на новый срок— Игорь Лебедев (@Russian1972) 26 июля 2018 г.
Напомним, что Станислав Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Контракт с ним рассчитан до августа 2018-го. Наши футболисты под руководством 54-летнего Черчесова на ЧМ-2018 сумели выйти в плей-офф турнира, одержав победу над Саудовской Аравией и Египтом.
В 1/8 финала россияне сенсационно выбили команду Испании. В четвертьфинале турнира национальная сборная уступила команде Хорватии в серии пенальти.
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