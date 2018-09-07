"Ну молодцы": Губерниев взбесился из-за допинг-скандала
Полного восстановления в правах Союза биатлонистов России (СБР) в ближайшее время не предвидится – поскольку здесь замешана политика. Но и ограниченный статус, решение о котором принял Международный союз биатлонистов (IBU) – уже маленькая победа, считает Дмитрий Губерниев.
"Самое главное – чтобы команда выступала, чтобы болельщики смотрели любимый вид спорта, чтобы я комментировал его, потому что рейтинги огромные, биатлон в стране безумно любят. Нужно, чтобы сборная имела возможность соревноваться на всех уровнях", – заявил он.
По словам журналиста, четверка спортсменов, которая была на Олимпиаде в Сочи, а тем более молодые спортсмены не несут никакой ответственности за какие-то старые прегрешения. "Мы сдали больше всех допинг-проб – наша команда выступает чистой! В случае Чернышова – с 0,0 нанограммов эритропоэтина будут дисквалифицировать из-за слов Родченкова? – ну молодцы тогда!" – возмутился Губерниев.
Международный союз биатлонистов (IBU) на конгрессе в хорватском Порече оставил в силе решение о присвоении временно ограниченного статуса СБР. В отношении российских чиновников действует запрет на голосование и выдвижение кандидатов на руководящие посты IBU. В то же время спортсмены смогут представлять Россию на состязаниях – но остается в силе запрет на проведение международных соревнований по биатлону в России, передает НСН.
Губерниев надеется, что против спортсменов не будут применять никакие дисквалификации. "Я надеюсь, что до серьезных дисквалификаций дело не дойдет, в том числе по экономической составляющей. Потому что львиная доля спонсоров – немецкие концерны, у которых большой российский рынок", – заметил комментатор.
Права Союза биатлонистов России были ограничены с декабря 2017 года. Это стало последствием допингового скандала, который разразился после бегства в США из России бывшего директора антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Позже международные эксперты признали, что большая часть из рассказанного беглым химиком не соответствовала действительности.
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