Раскрыт секрет "вечного" космического двигателя

Принцип работы двигателя EmDrive не нарушает законы физики. Секреты его работы объяснили китайские ученые.

Создатель двигателя Роджер Шойер рассчитывал развиваемую EmDrive тягу с учетом только двух сил, действующих вертикально. А силами, имеющими горизонтальные составляющие, британец решил пренебречь. Работа вызвала споры среди коллег изобретателя – им казалось, что двигатель нарушает закон сохранения импульса.

Свое объяснение экспертам предложил ученый Чен У из Института механики Китайской академии наук. По его мнению, именно учет горизонтальных сил позволяет избежать кажущегося противоречия. Их вклад математически сводится к поверхностному интегралу от вектора Умова-Пойнтинга (вектору плотности потока энергии электромагнитного поля), а физически – к радиационному давлению на боковые стенки полости EmDrive.

Представленная Шойером в 1999 году конструкция, по замыслу изобретателя, должна преобразовывать излучение в тягу. EmDrive состоит из магнетрона, генерирующего микроволны, и резонатора, накапливающего энергию их колебаний. Внешне агрегат напоминает ведро.

В 2016 году об испытаниях EmDrive сообщила группа ученых NASA. В статье отмечалось, что двигатель в вакууме развивает тягу в 1,2 миллиньютона на киловатт. Ошибок в конструкции испытатели не нашли, однако не нашли и обратной силы, отвечающей на развиваемую EmDrive реактивную тягу. Последняя должна присутствовать в соответствии с законом сохранения импульса. Этот факт и вызвал бурные споры в ученом сообществе, пишет Lenta.ru со ссылкой на журнал Acta Astronautica.

Технологию EmDrive можно описать как "бестопливный ракетный двигатель". Для него не требуется горючего, а отсутствие на борту больших объемов топлива сделает космические корабли более легкими. Теоретически их будет проще приводить в движение, а производство станет намного дешевле. Кроме того, гипотетический двигатель позволит достигать неимоверно высоких скоростей: астронавты смогут добираться до внешних границ Солнечной системы за считаные месяцы.

Однако концепция движения без реактивного выброса массы не стыкуется с ньютоновским законом сохранения импульса. В соответствии с ним внутри замкнутой системы линейный и угловой моменты остаются постоянными величинами - вне зависимости от изменений, происходящих внутри этой системы. То есть, если к телу не приложить внешнюю силу, то сдвинуть его с места невозможно.