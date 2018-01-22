Инопланетные вирусы напугали ученых

Виктора Ана отстранили от Олимпиады Тесты и опросы Главные события Москвы Дом-2 Эксклюзив Dni.Ru

Самое читаемое

Малахов шокировал Шурыгину подлостью
Народ бежал от гроба с Державиным
Бандиты напали на пьяную Гузееву
Оскандалившаяся Аршавина осталась без детей и мужа
Мария Захарова объяснила появление своих развратных фото
партнеры
Понедельник 22 января
Лента новостей
21:57
Российский спортсмен попал в аварию в Испании
21:45
Пузатая Барановская в купальнике произвела фурор
21:40
К чему снится ребенок
21:08
В Москве киллер с букетом застрелил бизнесмена
20:56
Курс рубля резко вырос
20:47
Модель отказалась продавать девственность и огорчила родителей
20:37
"Единая Россия" проследит за детскими садами
20:30
Под Москвой полицейские разрешили грабить магазин за взятку
19:43
Путин радикально поменял жизнь российских военных
19:22
В Москве водитель сбил двух пешеходов
19:05
Отмороженные сибиряки шокировали россиян (видео)
19:01
К Караченцову позвали патологоанатома
18:55
"Давно пора": Захарова похвалила оплошавшего Порошенко
18:52
Безумные регионы: обидчивый омич зарезал друга из-за Крещенских купаний
18:26
В московском метро случился новый коллапс
18:24
Президент Филиппин разрешил убить себя
17:59
Порошенко не подпустили к Путину в Париже
17:56
Актрисе Наталье Селезневой отрезали голову
17:29
Бесстыжая Бузова раскрыла свой главный страх
17:18
Россия разнесла Порошенко за лукавство
17:12
МОК внезапно запретил Виктору Ану ехать на Олимпиаду
17:01
Неуклюжий танцор получил жуткие травмы после трюка в клубе (видео)
16:51
В семье знаменитого художника произошла трагедия
16:44
Шаинский нашел последний приют рядом с Глаголевой
16:32
На "Нижней Масловке" появится крупный транспортный узел
16:28
Давос без Путина, но с Порошенко
16:13
Хочешь мира – размещай С-400
16:13
В Подмосковье внезапно скончался младенец
15:44
Ведущая Зейналова ждет ребенка
15:28
Лещенко поразил худобой на прощании с Шаинским
15:28
Порошенко оправдался за "мастурбацию" в Раде
15:23
Сбежавший с ТНТ Незлобин бросил семью
15:15
Путин уволил постпреда при НАТО
15:12
Народ в ужасе от изуродованных рук Селезневой
15:04
Какие личности в политике Вам интересны?
14:55
Страшная смерть россиянок в Таиланде попала на видео
14:52
Америка готовит соседей России к ядерной войне
14:51
Гордон прошлась по Соловьеву за "украинский" Крым
14:50
Россияне начали отказываться от детей
14:39
Шарапова поиздевалась над Малышевой
14:36
"Ощетинившийся тушкан": Захарова поскандалила из-за своей шубы
14:21
В реке под Уфой разлилась нефть
14:13
Любимого премьера британцев обвинили в махровом расизме
14:10
Муж слил в Сеть "голое" фото 155-килограммовой модели
13:55
Названа причина серьезного сбоя в метро Москвы
13:41
На Украине льют слезы из-за Крымского моста
13:34
Звезды попрощались с Шаинским в Москве
13:33
Украинские гастарбайтеры попали в рабство в Европе
13:26
Пассажиры рассказали о серьезном сбое в метро Москвы
13:15
"Семья была благополучной": пятеро детей заживо сгорели под Омском
12:58
Истерия вокруг развратных танцев в летном училище дошла до абсурда
12:55
Трамп готовит взбучку Лукашенко за дружбу с Путиным
12:55
Замужняя Пугачева уехала со своим фаворитом
12:50
Под Москвой водитель попытался прострелить полицейскому голову
12:28
Провал "Что? Где? Когда?" дорого обошелся Первому каналу
12:27
В Подмосковье задержали наркокурьера
12:21
При пожаре под Омском погибли пятеро детей
12:16
Пять мифов о липосакции
12:09
Маленький сын 55-летней Дапкунайте вызвал ажиотаж
11:56
Россиян начнут женить без их ведома
11:54
Порошенко подло обошелся с Меркель
11:46
Украине предложили неожиданный способ сэкономить на газе
11:37
Звезда "Дома-2" терроризирует 19-летнего любовника беременностью
11:34
Известные актрисы разделись на красной дорожке
11:14
Боярскую в порно ждал бешеный успех
11:00
Названы лучшие актеры США
11:00
Кандидатка Собчак дважды попала впросак
10:53
Под Москвой женщину зарезали в собственной квартире
10:49
Почему хозяина миллиардов Захарченко оставили в секрете
10:45
Лолита Милявская рассказала о последствиях развода
10:41
Что скрывают любительницы мужских ягодиц
10:35
Финны мечтают озолотиться на пришлых геях
10:28
Талызина: Кончаловский для меня не авторитет
10:16
Главные опасности брака с иностранцем
10:13
Трактор с водителем провалился под лед на Ямале
10:06
Российский гений произвел фурор в Париже
10:03
В Москве трех студентов ограбили на семь миллионов
09:55
Два страховщика лишились лицензий
09:50
Главные лица ТНТ сбежали к конкуренту
09:46
Семеро украинцев погибли при атаке на отель в Кабуле
09:41
Ходченкова отдохнула на Бали с бывшим женихом
09:36
Когда вымрут мужчины
09:33
На МКАД столкнулись четыре машины
09:25
Под Саратовом собака застрелила хозяина
09:24
Джигурда оставил детей без наследства
09:06
Тимати возмутил странным снимком с дочкой
09:02
Анастасия Волочкова может остаться без ног
09:01
Названы условия падения курса доллара
08:58
Звезды мирового балета отметят в Кремле 80-летие Рудольфа Нуреева
08:48
Россиянки разбились в ДТП на Пхукете
08:33
При тушении пожара в Москве найдены три тела
08:26
Тайные встречи Путина и Порошенко вызвали переполох
08:25
Бывшая подруга: Виталина собирается делать аборт
08:19
Собчак хочет разрешить наркотики
08:08
Тутберидзе взашей выгнала Загитову
07:59
Астрологический прогноз на период с 22 по 28 января
07:56
В машине в Москве нашли сверток с кокаином
18:19
Названы наставники нового сезона "Голос. Дети"
17:55
Под Москвой случилось массовое ДТП
17:38
Садальский разоблачил аферу Пугачевой на $1,6 миллиона
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Собчак разнесли в пух и прах за выходку на Крещение
Ошарашенную Волочкову ударили по самому дорогому
Бывшая подруга: Виталина собирается делать аборт
Садальский разоблачил аферу Пугачевой на $1,6 миллиона
Народ в ужасе от изуродованных рук Селезневой
К Караченцову позвали патологоанатома
Hi-tech

Инопланетные вирусы напугали ученых

Кадр из фильма "Интерстеллар"
Ученые обнаружили существование инопланетных вирусов. Они возникли из земных микроорганизмов. 
прочитано 931 раз

Астробиологи из США и Японии предположили, что частицы, состоящие из нуклеиновой кислоты и капсида, находящиеся на нашей планете, могли покинуть Землю и осесть на других планетах Солнечной системы. В качестве доказательств своей теории специалисты используют тот факт, что в Мировом океане насчитывается 1031 вирион – это те самые микроорганизмы, состоящие из нуклеиновой кислоты и капсида, сообщает телеканал "360".

ПО ТЕМЕ

Астрономы устроили прогулку по Млечному Пути

Марсиан нашли в пещерах

 Космос

Сюжеты Космос

Астробиологи предполагают, что при падении на Землю метеоритов из-за удара большое количество этих вирионов могло было быть выброшено в космос. Также известно, что полиовирусы и бактериофаги могут выживать в условиях вакуума и космического ионизирующего излучения. Исследователи полагают, что это утверждение справедливо и для других пригодных для жизни планет.

По словам ученых, эти простейшие вирусы являются базой для возникновения простейших форм жизни, следовательно, их наличие на других экзопланетах может служить доказательством существования там жизни. Пока специалистам не удалось проверить свою теорию. На данный момент человечество не располагает технологией общих вирусных биомаркеров.

Астробиологи пока нашли только один возможный вариант доказательства своей теории: устанавливать на космические аппараты просвечивающие электронные микроскопы, с помощью которых можно определить наличие вирионов и их уникальные морфологические особенности. Однако и в этом способе есть проблемы: существующее на данный момент оборудование слишком громоздкое и тяжелое, чтобы устанавливать его на космические аппараты.

Ранее Dni.Ru сообщали, что ученые предположили существование марсиан. Специалисты предполагают, что марсиане спрятались под поверхностью планеты, где условия мягче. Красная планета на протяжении миллиарда лет имела разреженную атмосферу, которая не могла защитить поверхность от радиационного излучения. Кроме того, на Марсе невозможен фотосинтез, так что вся марсианская жизнь могла сосредоточиться глубоко под землей, считают специалисты.

Автор: Михаил Войцеховский22 января 2018, 16:18

комментарии

Политика

"Давно пора": Захарова похвалила оплошавшего Порошенко
Президент Филиппин разрешил убить себя
Порошенко не подпустили к Путину в Париже
Какие личности в политике Вам интересны?

Шоу-бизнес

Пузатая Барановская в купальнике произвела фурор
Шепелев продолжает разговаривать с умершей Фриске
Галкин после гей-скандала возбудил тысячи мужчин (видео)
К Караченцову позвали патологоанатома

Проишествия

Страшная смерть россиянок в Таиланде попала на видео
Молодожены жестоко поплатились за эффектное селфи
Звезда КВН умер после победы на фестивале в Сочи
Победившую рак 5-летнюю девочку раздавил внедорожник

Lifestyle

Шаинский нашел последний приют рядом с Глаголевой
Провал "Что? Где? Когда?" дорого обошелся Первому каналу
Названы лучшие актеры США
Российский гений произвел фурор в Париже
Спорт

Тутберидзе взашей выгнала Загитову

Тренер рассказала о принципах своей работы
Шоу-бизнес

Главные лица ТНТ сбежали к конкуренту

Артисты будут представлять телеканал СТС
Шоу-бизнес

Народ в ужасе от изуродованных рук Селезневой

Актриса пришла на передачу к Борису Корчевникову
Шоу-бизнес

К Караченцову позвали патологоанатома

Лечение успехом не увенчалось

Гороскоп

Собчак начала вскрывать язвы
Астрологический прогноз на период с 22 по 28 января
Истеричную Бузову ждет серьезное лечение
Совет на выходные

Фоторепортажи

Звезды попрощались с Шаинским в Москве
Известные актрисы разделись на красной дорожке
Развратный отдых Бузовой в Таиланде
Жуткие фотографии Анастасии Волочковой

Спорт

Губерниев врезал МОК за подлое отстранение Ана
Тутберидзе взашей выгнала Загитову
Родители бывшего мужа Навки умерли один за другим
Как кошмарили российский спорт

Регионы

Отмороженные сибиряки шокировали россиян (видео)
Безумные регионы: обидчивый омич зарезал друга из-за Крещенских купаний
Неуклюжий танцор получил жуткие травмы после трюка в клубе (видео)
"Семья была благополучной": пятеро детей заживо сгорели под Омском
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru