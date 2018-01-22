Инопланетные вирусы напугали ученых

Ученые обнаружили существование инопланетных вирусов. Они возникли из земных микроорганизмов.

Астробиологи из США и Японии предположили, что частицы, состоящие из нуклеиновой кислоты и капсида, находящиеся на нашей планете, могли покинуть Землю и осесть на других планетах Солнечной системы. В качестве доказательств своей теории специалисты используют тот факт, что в Мировом океане насчитывается 1031 вирион – это те самые микроорганизмы, состоящие из нуклеиновой кислоты и капсида, сообщает телеканал "360".

Астробиологи предполагают, что при падении на Землю метеоритов из-за удара большое количество этих вирионов могло было быть выброшено в космос. Также известно, что полиовирусы и бактериофаги могут выживать в условиях вакуума и космического ионизирующего излучения. Исследователи полагают, что это утверждение справедливо и для других пригодных для жизни планет.

По словам ученых, эти простейшие вирусы являются базой для возникновения простейших форм жизни, следовательно, их наличие на других экзопланетах может служить доказательством существования там жизни. Пока специалистам не удалось проверить свою теорию. На данный момент человечество не располагает технологией общих вирусных биомаркеров.

Астробиологи пока нашли только один возможный вариант доказательства своей теории: устанавливать на космические аппараты просвечивающие электронные микроскопы, с помощью которых можно определить наличие вирионов и их уникальные морфологические особенности. Однако и в этом способе есть проблемы: существующее на данный момент оборудование слишком громоздкое и тяжелое, чтобы устанавливать его на космические аппараты.

Ранее Dni.Ru сообщали, что ученые предположили существование марсиан. Специалисты предполагают, что марсиане спрятались под поверхностью планеты, где условия мягче. Красная планета на протяжении миллиарда лет имела разреженную атмосферу, которая не могла защитить поверхность от радиационного излучения. Кроме того, на Марсе невозможен фотосинтез, так что вся марсианская жизнь могла сосредоточиться глубоко под землей, считают специалисты.