Астрономы устроили прогулку по Млечному Пути
Достичь таких глубин космоса человечество не в состоянии чисто физически – во всяком случае, на сегодняшний день развитие науки не дает такой возможности. Однако с помощью орбитальных телескопов можно изучить дальние объекты, ведь современная аппаратура способна принимать как видимый свет, так и рентгеновское и инфракрасное излучения.
В последнее время американское космическое агентство запустило множество подобных проектов. Многие из них – с помощью волонтеров, работающих при этой организации, передает URA.Ru.
Нынешний проект – детище группы ученых под руководством Кристофера Рассела из Католического университета Чили. Свой проект они представили на 231-м заседании Американского астрономического общества в Вашингтоне. Некоторые результаты исследований Рассела были опубликованы в ежемесячнике Королевского астрономического общества, сообщает сайт агентства.
Около месяца назад сообщалось, что обсерватории "Хаббл" и "Чандра" случайно открыли одну из самых тесных пар сверхмассивных черных дыр. Астрономы пытались найти редкие звезды в галактике Андромеды, ближайшем крупном соседе Млечного Пути. В итоге они наткнулись на гораздо более далекий и крупный объект. Как выяснили ученые, это две черные дыры, которые почти касаются друг друга.
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