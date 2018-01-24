Рядом с МКС засекли гигантское НЛО

Огромный корабль инопланетян пролетел рядом с Международной космической станцией. НЛО зафиксировали сразу несколько спутников. Эксперты пока не поняли – это корабль-разведчик или авангард эскадры вторжения.

Спутники МКС 19 января в течение трех минут фиксировали неопознанный объект, свечение которого было видно издалека. Приблизительное расстояние до станции, на котором зависло космическое тело, – 12 тысяч километров.

Затем неопознанный объект приблизился к МКС и какое-то время не двигался. Позже он исчез из поля зрения и со всех радаров.

Это сообщение переполошило уфологов. Они недавно заявили, что к Земле приближаются три огромных НЛО. Нынешняя информация, по их мнению, подтверждает эту теорию: появившееся у МКС космическое тело в лучшем случае – корабль-разведчик. Но, скорее всего, вторжение уже началось.

В NASA призывали не поддаваться панике, да и ажиотажа среди конспирологов не поняли. Прагматичные астрономы уверены, что это вовсе не космический крейсер, а всего лишь астероид, выброшенный геомагнитным штормом из пояса Койпера.

В ответ сторонники теории посещения напомнили: два года назад странный объект подлетел к МКС так близко, что космонавты видели его через иллюминаторы. Однако, вернувшись на Землю, они признали (конечно, с точки зрения уфологов, под давлением спецслужб), что всему виной был обман зрения.

А не так давно возле МКС пролетел еще один объект, визуально напоминавший танк. Он двигался с большой скоростью относительно МКС, так что рассмотреть его детально не удалось. В ролике на заднем плане было видно еще одно НЛО, похожее на огненный шар, оставляющий за собой шлейф дыма. NASA в таких случаях сразу прекращает прямую трансляцию.