Российские ученые признали существование инопланетян
Вопрос существования внеземных цивилизаций перешел из теоретической в практическую плоскость после того, как были обнаружены экзопланеты, рассказал журналистам директор института астрономии Российской академии наук Дмитрий Бисикало. Человечество ведь существует – значит, по аналогии с ним, есть другие цивилизации. И, скорее всего, их много, считает ученый.
Он напомнил, что в 1960 году профессор астрономии и астрофизики из Калифорнийского университета в Санта-Круз Фрэнк Дрейк вывел формулу расчета количества внеземных цивилизаций, с которыми можно вступить в контакт. В соответствии с этой формулой, их множество.
Доказательств существования инопланетных цивилизаций до сих пор не найдено, видимо, потому, что их представители просто не хотят выходить на связь. Возможно также, играет роль довольно короткий период, который существует человечество на Земле.
"После открытия экзопланет рассуждения о существовании других цивилизаций перешли в практическую экспериментальную плоскость. Сейчас одна из актуальнейших задач – определение возможных биомаркеров в космосе, то есть свидетельств существования жизни. Биомаркерами являются кислород, озон, метан, но их наличие на экзопланете еще не гарантирует присутствия там жизни", – цитирует Бисикало РИА Новости.
Ученый сообщил также, что конца света в ближайшие несколько столетий не предвидится. Все крупные космические тела находятся под наблюдением, траектории их движения рассчитаны. Опасности со стороны крупных астероидов ожидать не стоит.
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