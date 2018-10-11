Экипаж МКС застрял на несколько лет в космосе из-за аварии "Союза"

Экипаж МКС, находящийся сейчас на орбите, может провести в космосе неопределенно долгое время. Речь идет даже не о нескольких месяцах – космонавты застряли в невесомости на годы.

Авария "Союза" серьезно осложнила жизнь экипажу Международной космической станции. Сейчас на орбите находится россиянин Сергей Прокопьев, немец Александр Герст и американка Серина Ауньон-Ченселлор. По плану они должны были возвратиться на Землю в декабре этого года на спускаемом аппарате корабля "Союз", который неудачно стартовал сегодня, 11 октября.

Тот "Союз", который сейчас пристыкован к станции, для спуска непригоден – в его обшивке недавно была обнаружена дыра. Американский астронавт Крис Хадфилд, когда-то летавший в космос в качестве командира станции, полагает, что если причину сегодняшней аварии на Байконуре найдут быстро, то, вполне возможно, что новый "Союз" отправится на МКС ближе к декабрю.

Также Хадфилд сказал, что в ракетостроении крайне редко происходят простые ошибки и членам экипажа нужно быть готовыми к тому, что они проведут на борту МКС много месяцев. Как отметил астронавт, сейчас экипаж станции находится примерно в таком же состоянии, как путешественники из приключенческих романов, очутившиеся на необитаемом острове в результате кораблекрушения, действий пиратов или бунтовщиков.

Возможности по спасению космонавтов существуют, но когда они точно появятся – неизвестно.

Напомним, что пристыковаться к МКС могут российские корабли: пилотируемые "Союзы" и грузовые "Прогрессы", японский транспортник JAXA, два типа американских грузовиков Dragon и Cygnus. В ближайший год планов по запуску американских и японских кораблей нет, а полеты наших кораблей приостановили на неопределенное время из-за аварии.

Первые кадры с Овчининым и Хейгом после падения корабля #СОЮЗpic.twitter.com/qVXkkzUGOm — Илья Самаркин (@ilya_samarkin) 11 октября 2018 г.

"Сейчас создаются два новых частных космических корабля, разработчиками которых выступает компания SpaceX. Ни один из них не будет готов к запуску в ближайшее время. Конечно, есть возможность использовать поврежденный "Союз", но у подобного решения, памятуя трагедию с шаттлом "Колумбия", есть два больших минуса", – приводит слова бывшего командира МКС РИА Новости.

Первая проблема связана с безопасностью при возвращении на Землю на дырявом корабле, вторая – с тем, что МКС останется без экипажа, что крайне нежелательно с точки зрения нормальной работы станции.