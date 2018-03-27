Полмиллиона пользователей Android стали жертвой вируса

Специалисты по информационной безопасности SophosLabs обнаружили вредоносный код в нескольких популярных приложениях для операционной системы Android. Программу к тому моменту успели скачать несколько сотен тысяч раз.



Эксперты заявляют, что вирусы скрывались в программах для чтения штрихкодов и в так называемых "умных компасах", которые были размещены в магазине Google Play. С помощью подобной уловки хакеры забрасывали зараженных пользователей рекламными баннерами во весь экран, а также подозрительными ссылками.

Аналитики компании SophosLabs рассказали, что такие приложения скачали более 500 тысяч раз. У мошенников получилось обхитрить владельцев смартфонов и встроить вирус по той причине, что он активизировался только через несколько часов после скачивания программы, сообщает блог Naked Security. Более того, зараженные файлы были замаскированы под стандартные системные элементы Android. Корпорация Google уже удалила все вредоносные приложения из магазина. Чтобы избежать заражения, специалисты посоветовали устанавливать специальные антивирусы на смартфон.

Подобные случаи в последнее время происходят все чаще. Так, в прошлом году вирус CopyCat заразил 14 миллионов телефонов по всему миру. Злоумышленники получили огромный доход от рекламы, которую были вынуждены смотреть жертвы. Больше всего от хакерской атаки пострадали жители Юго-Восточной Азии. Проникая в программное обеспечение, вирус выбирает любые контакты и отправляет им изображения. Человек, который открыл сообщение, автоматически загружает себе приложение. При этом владелец телефона долгое время не видит каких-либо изменений в его работе, а антивирусные программы не могут справиться с угрозой.

Также в 2016 году "Лаборатория Касперского" сообщала, что жертвами нового вида вируса, атакующего финансовые приложения пользователей Android, стали более 16 тысяч человек в 27 странах. Новая модификация вредоносного приложения, по словам экспертов, была способна не только блокировать экран устройства, вымогая деньги, но и шифровать с этой же целью файлы пользователя.

Еще один аналогичный инцидент был связан уже с криптовалютой. В тот раз хакеры использовали рекламу, которая перенаправляла людей на специально сформированную веб-страницу. После перехода на нее устройство начинало добывать криптовалюту, пока пользователь не вводил специальный код.