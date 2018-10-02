Пасьянс "Паук": от Людовика XIV до наших дней

Некоторые историки утверждают, что любовь скоротать время за раскладыванием карт в часы томительного ожидания объединяет современного обывателя с многими известными историческими деятелями, среди которых: Наполеон Бонапарт, королева Мария-Антуанетта и мадам Рекамье. К примеру, пасьянс "Паук", в числе множества карточных забав, дожил до наших дней практически в неизменном виде.

Слово "пасьянс" произошло от французского "patience", что в переводе означает "терпение". Примечательно, что название точно отражает качество очень важное для победы в данном жанре игр. К примеру, чтобы собрать все карты в "дом", именно это является целью игры, иногда необходимо потратить не менее часа и пасьянс "Паук" в этом не исключение.

Существует несколько легенд, рассказывающих о возникновении карточных раскладов. Есть версия, что игру придумал французский математик Пелиссон, чтобы развлекать короля Людовика XIV. Другая же гласит, что пасьянс был создан заключенными в Бастилии дворянами, которые сидели в одиночных камерах и не могли разделить азартную забаву с кем-то еще.

В наши дни любителям карточных игр не обязательно носить с собой колоду и искать место для удобного их расположения, сегодня достаточно иметь под рукой смартфон или планшет, чтобы разложить пасьянс бесплатно. "Паук", к примеру, является одной из стандартных игр в некоторых операционных системах.

Для того, чтобы приятно провести время за этой забавой, достаточно усвоить несложные правила. Для "Паука" требуется две колоды по 52 карты, 54 из них в начале игры раскладываются в 10 столбцов. В итоге должно получиться четыре столбца по шесть карт и шесть по пять карт. Оставшиеся 50 делятся на пять равных стопок.

Карты можно перемещать по следующим принципам. Во-первых, на пустое место можно положить верхнюю карту любого столбца; во-вторых, верхнюю карту столбца можно переместить на следующую по старшинству карту, независимо от ее масти и цвета; в-третьих, стопку карт одной масти, лежащих по порядку, можно перекладывать как одну карту.

Если верхняя закрытая карта какого-либо столбца освободилась, то она автоматически открывается. Как только играющий в пасьянс "Паук" собирает по порядку карты одной масти в столбец, они убираются в "дом". Если же пустых столбцов нет, то в любой момент игры можно взять одну из отложенных пяти стопок и раскидать эти карты по одной в каждый столбец.

Отметим, что в большинстве виртуальных версий пасьянса "Паук" имеется три уровня сложности. На первом – все карты имеют одну масть – пики. На втором – две масти – пики и червы. На третьем уровне – "Паук" предусматривает игру с четырьмя мастями, то есть с двумя полноценными колодами.

Добавим, что на сайте Dni.Ru вы сможете бесплатно поиграть в пасьянс "Паук", выбрав подходящий вам уровень сложности: "1 масть", "2 масти" и "4 масти". Отменим, что с активным использованием функции "отмена хода" вероятность выигрыша приближена к 100%, ну а если игнорировать эту кнопку, то победа возможна лишь в 30% случаев.

Карточные игры остаются популярными со времен их изобретения, ведь они позволяют отвлечься от забот, расслабится и провести томительное время ожидания с пользой. Пасьянс "Паук" на нашем сайте – это удобно, просто и бесплатно.