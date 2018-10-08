Астроном объяснил появление НЛО в небе над Москвой

Необычное явление прокомментировал директор Института астрономии РАН (ИНАСАН) Дмитрий Бисикало. Он нашел неопознанным летающим объектам реалистичное объяснение.

По мнению эксперта, движущиеся синие огни в столичном небе, видеозапись которых распространяется в Сети, возникли из-за оптического эффекта. Астроном отметил, что это отражения городской иллюминации от облаков.

По словам Дмитрия Бисикало, в атмосфере очень много оптических явлений. При этом он привел наглядный пример. "Предположим, такую ситуацию: внизу, на земле, проходит дискотека, и над этим районом проходит низко облако. Эти огни отражаются от него, и люди видят на нем проекцию света. Я считаю, что это нечто другое, чем НЛО", – цитирует эксперта РИА Новости.

Напомним, ранее видеозапись огней появилась в Сети. На кадрах видно, как несколько неподвижных "объектов" сгруппировались в треугольник, а четыре светящихся шара проносятся мимо него в прямом направлении.

Как писали Dni.Ru, засняли НЛО и в Мехико. По мнению некоторых ученых, он "является неопровержимым доказательством существования инопланетной жизни". Видео опубликовал уфолог Скотт Уоринг на своем Youtube-канале. На записи можно увидеть странный треугольный корабль, который медленно движется в небе.