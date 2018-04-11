Американский астронавт шокировал правдой об НЛО
Хотя некоторые астронавты "Аполлона" утверждали, что во время своих миссий видели НЛО, Олдрин – второй человек, побывавший на Луне – отрицает сообщения о том, что во время исторической миссии 1969 года он заметил инопланетный корабль. Нет никаких доказательств того, что заявления специалистов Института биоакустики и акустического здоровья прошли проверку или научно обоснованы. Ни одно из высказанных ими утверждений не было проверено, пишет издание The Sun.
"Это не был инопланетный корабль", – написал Олдрин, отвечая на вопросы пользователей сайта Reddit. Он пояснил, что рассказал об увиденном специалистам NASA и предполагал, что эта информация была обнародована. Хотя он действительно говорил об объекте в каком-то неопределенном смысле, утверждение о том, что, по его мнению, это мог быть инопланетный корабль, было неверным. Несмотря на это специалисты института и пресса заявили, что Базз Олдрин видел НЛО, и что, как показал проведенный институтом анализ, он обо всем знал, даже если не осознавал этого.
Напомним, информацию о том, что астронавт якобы подтвердил явление НЛО, начали распространять журналисты издания Daily Star. В своих статьях они писали, будто Олдрин всегда утверждал, что на пути к Луне заметил НЛО.
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