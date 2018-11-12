Космонавтов на МКС заставят купаться в моче
Два года назад во время аварии грузового корабля "Прогресс" была потеряна установка по получению воды из урины. Новая система была доставлена на МКС в 2018 году. Как отмечают специалисты, воду, полученную таким образом, планируют использовать для технических нужд.
"Система СРВ-К2М (система регенерации воды из конденсата атмосферной влаги, установленная на МКС. – Прим. ред.) обеспечивает экипаж полноценной водой для питья, приготовления пищи и напитков. Регенерация воды обеспечивает 40% от общего потребления воды на сегменте и существенно снижает массу доставок воды с Земли, что дает значительный экономический эффект", – пишут ученые на официальном сайте. Они также рассказали, что сейчас проходит испытания новая установка СРВ-У-РС, благодаря которой обеспечение водой должно вырасти до 72%.
Зимой прошлого года исследователи из НИИхиммаш выступили на конференции по космической биологии и медицине и сообщили, что в будущем системы регенерации позволят получать до 88% жидкости путем переработки. Они утверждают, что в идеале эта цифра может увеличиться до 94%. Известно, что с 1998 года на российском сегменте МКС было получено таким образом более 21 тонны воды и более 5 тонн кислорода.
Институт также сейчас работает над созданием душа, сауны, умывальника и стиральной машины для космоса. Кроме того, исследователи планируют разработать систему получения воды из углекислого газа.
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