Любителей порно признали самыми удобными жертвами

Поклонники клубнички названы самыми уязвимыми объектами для киберпреступников. Специалисты выяснили, что каждый четвертый вирус для телефона или планшета маскируется под контент для взрослых.

Исследование, проведенное "Лабораторией Касперского", обнаружило 23 семейства мобильных вредителей, которые маскируются под материалы для совершеннолетних. Оказалось, каждый четвертый порноматериал, доступный на сайте через телефон или планшет, содержит опасный вирус.

В половине случаев под видом контента для взрослых встречается кликер – программа, которая самостоятельно исследует рекламные объявления и подписывает владельца гаджета на платные услуги. В этом случае деньги снимаются сразу с мобильного счета, сообщается в блоге компании.

Второй по популярности вирус – банковский троянец. Его работа состоит в запугивании и шантаже человека. Часто такое программное обеспечение блокирует экран и выводит сообщение об обнаружении запрещенного контента. Киберпреступники обещают оставить жертву в покое в обмен на выкуп, передает Life.ru.

Популярность этого вида мошенничества объясняется подчиненным положением жертвы. Посетители сайтов для взрослых боятся, что об увлечении кто-то узнает, и страх делает их легкой жертвой для хакеров. Отмечается, что в 2017 году от вирусов, предлагаемых под видом порнографии, во всем мире пострадали 1,2 миллиона человек.

Ранее сайт для взрослых PornHub раскрыл статистику по посещаемости в прошлом году. Также ресурс сообщил о порнографических предпочтениях пользователей по всему миру, в частности о вкусах россиян. Самыми популярными запросами наших соотечественников остаются видео с тегами Overwatch, "мамочки", "хентай" и категория "русские".