iPhone научились убивать одним символом
Первопроходцами в трудном деле борьбы с багом выступили эксперты портала MobileWorld. Оказалось, что есть еще один легкий способ вывести iPhone из строя: надо просто отправить на смартфон СМС с символом из языка телугу (Индия) – జ్ఞా ("знак"). iPhone такому сообщению очень удивляется. Смартфон неадекватно реагирует на СМС – его нельзя прочесть в приложении. Кроме того, впоследствии возникают трудности с доступом ко всем основным приложениям, включая мессенджеры и почтовые клиенты.
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