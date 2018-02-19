Цены на iPhone X обвалились

Разрыв между стартовой ценой продаж и реальной стоимостью флагманского смартфона от Apple становится все больше. По последним данным, разница составила уже 25%.



"Яблочный" флагман в минимальной конфигурации сегодня можно приобрести за 62 тысячи рублей. А самая продвинутая версия – 256-гигабайтная – подешевела до 70 тысяч. В первые дни смартфоны стоили, соответственно, 80 и 92 тысячи.

iPhone X был представлен осенью 2017 года. Одной из главных особенностей смартфона стала система камер TrueDepth с поддержкой сканера лица Face ID. Он расположен в верхней части дисплея вместе с динамиком и фронтальной камерой.

30 января стало известно, что Apple решила в два раза сократить заказ на производство iPhone X. По информации Nikkei Asian Review, компания скорректировала планы собрать до марта 40 миллионов гаджетов на фабриках в Китае, уменьшив это число до 20 миллионов. Это связано со слабым спросом на новинку, который продемонстрировали покупатели в период рождественских и новогодних праздников, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что в России резко подешевел iPhone 8 Plus. В конце января американская компания Apple сообщила о старте продаж сразу трех новых смартфонов: iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X в сентябре 2017 года. Цена "младшей" модели iPhone 8 на 64 гигабайта составляла 56 990 рублей. Сейчас он стоит уже около 45 тысяч рублей.