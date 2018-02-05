Для российских военных создали элитный смартфон

В 2018 году защитники отечества в России отмечают не только традиционный праздник 23 февраля, но еще и столетие Красной Армии. Объединяя оба этих праздника, Caviar представили новый смартфон в коллекции Force, предназначенной для защитников России.

Дизайн нового iPhone X представляет собой стилистическое осмысление одного из самых традиционных и узнаваемых символов не только военной культуры, но и мужественности в целом – камуфляжа. Панно из натуральной кожи с защитным принтом дополнено элементами, покрытыми золотом – Гербом России и пятиконечной звездой, напоминающей о вековом юбилее Красной Армии, который отметили в 2018 года.

Телефон так же украшен табличкой с надписью: "Служу России". 22 января Владимир Путин подписал указ, согласно которому в устав вооруженных сил будет внесено изменение – теперь в ответ на благодарность командира военнослужащие должны отвечать именно "Служу России", а не "Служу Российской Федерации". Ограниченная серия юбилейных смартфонов насчитывает всего 99 экземпляров.

Кроме введения в коллекцию новой модели, дизайнеры Caviar так же обновили существующий модельный ряд, посвященный военнослужащим России, и представили модернизированный дизайн смартфонов для Вооруженных Сил страны, ВДВ, МВД и ВМФ, в обновленных версиях которых кожа аллигатора соединилась с композитным черным ониксом с гравировкой узора "Дамаск", а центральными элементами композиции по-прежнему являются эмблемы военных структур.

В конце декабря производитель так же представил ограниченную юбилейную коллекцию смартфонов Force ФСБ с портретом Феликса Дзержинского в честь столетия ФСБ, которая к настоящему моменту уже распродана.

"Мы гордимся тем, что среди наших клиентов много представителей военных профессий, для нас это честь – создавать дизайны, которые подчеркивают заслуги, доблесть и подвиги сотрудников ВДВ, МВД, ФСБ и других подразделений. Работая над этими дизайнами, мы стараемся достичь максимального баланса между внешней эффектностью и благородной строгостью, присущей защитникам страны" - рассказывают о коллекции представители Caviar.

Стоимость iPhone X в коллекции Force варьируется от 238 тысяч до 269 тысяч рублей в зависимости от дизайна и объема памяти.