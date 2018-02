Секс-кукол научили мыть посуду

Кроме того, совместное детище Doll Sweet Dolls и EX Doll может играть на музыкальных инструментах и поддерживать простые разговоры. Куклы умеют взаимодействовать с бытовыми приборами, запускать посудомоечную машину, включать и выключать свет.

Производители постарались сделать роботов как можно более привлекательными, чтобы владелец получал максимальное эстетическое удовольствие. Стоимость секс-куклы, способной не только развлекать владельца в постели, начинается от четырех тысяч долларов. На прошедшей презентации новинки у робота попросили назвать свое имя. "Меня зовут Сяоди, но ты можешь называть меня просто детка. Но если я несчастна, я не отвечу", – заявила кукла.

Как сообщает телеканал "360", таким образом производители хотят компенсировать населению Китая нехватку женщин. По словам директора по маркетингу компании Doll Sweet Dolls Ву Ксиньлиня, в стране остро стоит проблема непропорциональной рождаемости.

По данным управленца, из-за гендерной политики Китая в стране на 114 мальчиков приходится только 100 девочек, поэтому о некоторых мужчинах просто некому заботиться. Согласно статистике, мужчин на 33,6 миллиона человек больше, чем женщин, – и это в стране, где живут почти 1,4 миллиарда.

'Call me baby': Chinese company creates 'smart' sex dolls that can talk, play music and turn on dishwashers https://t.co/UeqGIzqEhu pic.twitter.com/hwXN7f5UIr