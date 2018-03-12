Астрономы обнаружили пригодную для жизни планету

Планетологи нашли 15 новых экзопланет в окрестностях Солнечной системы. Одна из них находится внутри так называемой зоны жизни и, предположительно, имеет океаны и земную атмосферу.

Японским исследователям удалось найти сразу 15 новых планет, похожих по размерам на увеличенные копии Земли. Все они вращаются вокруг своих светил на очень коротком расстоянии, и год на их поверхности длится от одного до 40 дней, сообщает научное издание Astronomical Journal.

Как отмечают астрономы, прежде всего их интересовали планеты, вращающиеся вокруг не солнцеподобных звезд, а так называемых красных карликов – небольших и блеклых звезд, которые живут очень долго по сравнению с остальными разновидностями. За последние пару лет исследователи открыли сразу несколько звездных систем и экзопланет. В их числе – Proxima B и семь небольших объектов у звезды Trappist-1, которые заставили исследователей полагать, что первый полноценный аналог Земли будет открыт у красного карлика.

"Как показывают наши расчеты, эта планета должна обладать земной атмосферой и аналогичной структурой недр, однако пока у нас нет никаких гарантий того, что это так на самом деле. Пока мы почти ничего не знаем о планетах, вращающихся вокруг красных карликов, так как их число заметно ниже, чем общее количество планет, открытых у звезд, похожих на Солнце", – рассказал астроном Теруюки Хирано из Технологического института Токио.

Все эти открытия, по словам планетологов, получат подтверждения в самом ближайшем будущем, к концу текущего года, когда НАСА запустит на орбиту новый телескоп TESS, наследник "Кеплера". Аппарат сможет получить первые точные данные по составу и температурам этих планет, а также проверит, является ли новая планета полноценной "большой сестрой" Земли.