Ученые предсказали скорый контакт с инопланетянами

Американский ученый японского происхождения, специалист в области теоретической физики Митио Каку утверждает, что человечество будет контактировать с НЛО уже в конце этого столетия. Но сделать это будет нелегко, так как внеземные цивилизации, скорее всего, живут минимум в десятках световых лет от Земли.



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