Аномалия в космосе атаковала российские спутники

Рекордный по числу выведенных на орбиту спутников запуск состоялся 14 июля 2017 года. С ракетой "Союз-2-1А" в космос отправились сразу 72 аппарата.

О проблемах стало известно в сентябре. Американские СМИ сообщили, что минимум восемь спутников так и не вышли на связь. По версии журналистов, причиной отказа стала нештатная работа разгонного блока "Фрегат", который перемещал аппараты по трем разным орбитам. Однако глава Роскосмоса Игорь Комаров заявил, что все спутники были выведены в заданные точки, и ведомство задачу выполнило.

И вот теперь стало известно, что одна из организаций, чьи спутники не вышли на связь, получила страховую выплату. Речь идет об Astro Digital, которая в том запуске отправила на орбиту два своих аппарата Landmapper, пишет "Газета.ru" со ссылкой на SpaceNews.

Спутники были застрахованы компанией Starr Aviation. Страховщик согласился на выплату после того, как Astro Digital представил данные телеметрии, полученные от "Главкосмоса" — дочернего предприятия Роскосмоса, заключающего контракты с иностранными заказчиками. Документы показали, что один из двух управляющих двигателей "Фрегата" не запустился и вместо этого пролил гидразин, который взорвался при запуске второго двигателя, сообщает издание.

