Стало известно о контакте с гуманоидами

Американские астрономы под руководством Фрэнка Дрейка рассказали о том, возможен ли контакт человечества с инопланетянами. Они пришли к выводу, что, если земляне получат сигналы от другой цивилизации, обитатели других планет, вероятно, будут уже мертвы.

Ученые вычислили площадь той области галактики, через которую должны проходить инопланетные сигналы. Они отметили, что цивилизации рождаются и погибают с постоянной скоростью. При этом радиосигналы, отправленные ими, продолжают распространяться. В итоге большая часть галактики оказывается заполненной посланиями от уже мертвых гуманоидов, сообщает Science News.

Исследователи полагают, что большинство развитых цивилизаций, способных отправлять радиосигналы, погибли больше ста тысяч лет назад. Поэтому шансы получить послания "зеленых человечков", все еще живущих в настоящее время, ничтожно малы. Люди отправляют сигналы в космос около 80 лет, поэтому радиоволны с Земли покрыли менее 0,001% площади галактики.

Еще в 1960 году Фрэнк Дрейк предложил одноименную формулу, позволяющую оценить число высокоразвитых цивилизаций во Вселенной. Существуют различные решения этого уравнения, но значения большинства параметров в формуле основаны на предположениях.

Ранее американский ученый японского происхождения, специалист в области теоретической физики Митио Каку заявил, что человечество будет контактировать с НЛО уже в конце этого столетия. Но сделать это будет нелегко, поскольку внеземные цивилизации, скорее всего, живут минимум в десятках световых лет от нас.

В свою очередь знаменитый физик-теоретик Стивен Хокинг полагает, что инопланетяне представляют угрозу, и люди должны игнорировать их послания. Его поддерживают астрономы Майкл Хиппке и Джон Лэрнед, которые считают, что в сообщениях из внеземных цивилизаций может содержаться опасная информация.