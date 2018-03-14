Трагическая судьба профессора Стивена Хокинга

Трагедия для мира теоретической физики – в возрасте 76 лет умер Стивен Хокинг. Знаменитый ученый скончался в своем доме в Кембридже.

Прославленный деятель науки Стивен Уильям Хокинг родился 8 января 1942 года в городе Оксфорд в Великобритании, в семье медиков. С малых лет он тяготел к точным наукам. В 1962 году окончил физический факультет Оксфордского университета, затем поступил в Кембриджский, где изучал космологию и в 1966 году получил докторскую степень.

В 1963 году у молодого Стивена обнаружили страшную болезнь – боковой амиотрофический склероз. Быстро прогрессирующая патология нервной системы привела к параличу. Фортуна не благоволила Хокингу: в 1985 году из-за осложнившейся пневмонии ученый перенес операцию на гортани, полностью перестал разговаривать и начал использовать специально разработанный для него синтезатор речи. На единственную подвижную часть тела – мимическую мышцу щеки – был установлен сенсор, с помощью которого физик управлял компьютером на своей инвалидной коляске.

Болезнь отрицательным образом отразилась и на личной жизни теоретика. В 1965 году он женился на Джейн Уайлд, студентке лингвистического факультета Кембриджского университета. Девушка знала о его болезни и родила Стивену троих детей – Роберта, Тимоти и Люси.

Джен было сложно смотреть за тремя детьми и мужем-инвалидом. Находясь в полном отчаянии, женщина завела любовника, который смог бы помогать ей после смерти Стивена. Нового кавалера она поселила в одной квартире с мужем и детьми. Ученый не возражал – врачи пророчили ему скорую смерть, он смирился с судьбой. После 20 лет совместной жизни пара развелась, однако бывшие супруги остались друзьями.

В 1995 году Стивен Хокинг женился на своей сиделке, Элайн Мэйсон. Этот брак также нельзя назвать счастливым. Разные источники указывают на то, что Элайн была очень жестокой по отношению к Стивену. Пару раз ученого привозили в больницу с порезами, следами побоев и переломами рук.

По словам одной из сиделок, женщина называла Хокинга калекой, всячески издевалась над ним – например, купала в ванне с очень горячей водой и позволяла ему мочиться прямо на месте. По словам другой сиделки, женщина преследовала лишь корыстные интересы, выходя замуж за Стивена. Физик никогда не жаловался на жену и отказывался объяснять что-либо. Брак продлился 11 лет и окончился разводом в 2006 году, что очень обрадовало близких и друзей ученого.

Непростая судьба не помешала Хокингу вписать свое имя в историю науки и прожить наполненную событиями жизнь. Он вел исследовательскую деятельность в области космологии и квантовой гравитации, много времени посвятил изучению черных дыр, занимался популяризацией науки, постоянно путешествовал, а также снимался в кино и сериалах.