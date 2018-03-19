Вирус крадет деньги через телефонные звонки

Новый вирус, появившийся в Сети, похищает деньги через телефонные звонки. Хозяин гаджета добровольно отдает программе все пароли, ведь она маскируется под любимый банк клиента.

Новую версию вредоносного ПО под названием FakeBank (лжебанк) выявили специалисты по кибербезопасности компании Symantec. Этот вирус собирает для мошенников необходимую информацию о финансах жертвы. Хакеры подменяют номера банков на собственные, и пользователь как ни в чем не бывало выкладывает им все явки и пароли.

Как сообщают эксперты, мошенники хозяйничают в чужом смартфоне, анализируют данные о всех банковских приложениях. Распространяется "подарок" через соцсети и магазины приложений. Пока его активность замечена в азиатском регионе.

Ранее сообщалось, как Google заразил четыре миллиона смартфонов на Android вирусом DressCode. Создателям вируса уже удалось заработать на нем примерно 20 миллионов долларов. Вредоносную программу распознать практически невозможно, единственный симптом – быстрая разрядка аккумуляторной батареи. Вирус нацелен на банковские счета, а также виртуальные кошельки, передает Пятый канал.

Dni.Ru писали о том, как специалисты из Университета имени Давида Бен-Гуриона в Негеве (Израиль) провели эксперимент по захвату данных с помощью наушников и динамиков компьютера. Исследователи назвали атаку MOSQUITO – в честь британского бомбардировщика-истребителя времен Второй мировой войны.

Способ проведения атаки предполагает заражение компьютера специальным вирусом, который производит реверсию выходных аудиоразъемов. Инфицированное устройство превращает динамики и наушники и в передатчики звуковой информации, и в подобие микрофонов.

Вирус способен преобразовывать сохраненные на компьютере файлы в аудиосигналы и передавать их преступникам. Принимающая машина, используя тот же вирус, забирает информацию через динамик или наушник, а затем преобразует его обратно в файл.

