Фракция "ЕР" запустила два Telegram-канала
Первый канал создан специально для корреспондентов думского пула. В нем аккумулируется вся актуальная информация о записях парламентариев в социальных сетях.
Второй канал называется "Соцсети депутатов ЕР". Он носит более закрытый характер и предназначен для информирования законодателей. Благодаря каналу депутаты смогут оперативно составить картину для, ознакомиться с контентом коллег-парламентариев и поддержать ту или иную запись и тему.
Кроме того, Telegram-канал – это удобный способ отслеживать актуальную региональную повестку, транслируемую членами нижней палаты. Главный предъявляемый критерий – заметка должна носить новостной характер.
По словам главы аппарата думской фракции "ЕР" Константина Мазуревского, ранее Telegram-каналы уже использовались депутатами от партии для обмена оперативным мониторингом новостных лент.
"Мы планируем, что в скором времени будет запущена обновленная версия сайта, а также появится аккаунт фракции в социальных сетях", – сказал он, добавив, что там будет кратко и оперативно отражаться позиция депутатов-единороссов по тем или иным актуальным вопросам, а также свежие новости.
Следует отметить, что "Единая Россия" обладает крупнейшей фракцией в Госдуме седьмого созыва – более 340 депутатов. Это 76% от общего состава нижней палаты парламента. Фракцию возглавляет Сергей Неверов.
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