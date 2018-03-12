"Единая Россия" поддержит сельских производителей
Речь, в том числе, идет о развитии сельских территорий. Об этом сегодня, 12 марта говорил в Краснодаре на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей глава государства. В "Единой России" пообещали принять участие в решении этой задачи. По мнению Владимира Плотникова, это позволит увеличить долю фермерских хозяйств и защитит фермеров от давления со стороны крупных агрохолдингов, а также повысит доходность сельхозпроизводства.
"Все это созвучно тем темам, которые взял на себя в качестве обязательств наш партийный проект", – сказал депутат. По его словам, президент отметил объективные успехи, достигнутые в сфере сельского хозяйства.
Глава государства дал понять, что сельское хозяйство стало одним из драйверов отечественной экономики, а Россия вернула себе статус великой аграрной державы.
При этом, продолжил Плотников, главой государства поставлены такие важные задачи, как наращивание производства и экспорта сельхозпродукции, который в ближайшие четыре года должен будет превысить импорт, а также обеспечение условий для повышения занятости людей в сфере АПК и улучшения качества жизни на селе.
"Фракция "Единой России" в Государственной Думе поддержит эти процессы на законодательном уровне", – резюмировал парламентарий.
Партийный проект "Российское село" направлен на обеспечение продовольственной безопасности и усиление позиций России на мировом продовольственном рынке, на развитие сельских территорий, поддержку всех форм хозяйствования на селе, развитие садоводства и огородничества. Депутат Владимир Плотников координирует проект, а его общественный совет возглавляет губернатор Белгородской области Евгений Савченко.
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