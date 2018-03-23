Подлые украинцы пытались сорвать России праздник

Во всероссийском выборе названий новейшего отечественного вооружения приняли участие почти восемь миллионов человек. Множество людей включились в гонку и бойко комментировали происходящее в Сети. Праздничное настроение от возможности быть причастным к историческому событию попытались испортить киберпреступники.

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