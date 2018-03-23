Подлые украинцы пытались сорвать России праздник
Российские военные рассказали о хакерских атаках на сайт Минобороны в ходе финального голосования по выбору названия новейшего оружия. Попытки взломать сервис производились с территории Украины, Западной Европы и североамериканского континента.
Представители министерства заявили, что весь последний день "состязаний" на их веб-представительство было совершено семь DDoS-атак. Две самые мощные из них зафиксированы в последний час конкурса, пишет "Интерфакс".
"В последние минуты голосования пиковое количество обращений к сайту – десятки тысяч в секунду. Еще более 600 тысяч посетителей со всего мира наблюдали за результатами голосования в последний час в режиме реального времени", – сообщили военные.
Несмотря на попытки сорвать мероприятие, жители России сделали свой выбор. Новейший боевой лазерный комплекс получил название "Пересвет", подводный беспилотник – "Посейдон", а крылатая ракета с ядерной энергоустановкой - "Буревестник", сообщает телеканал "360", со ссылкой на "Россию 1".
Напомним, что президент России Владимир Путин 1 марта в послании Федеральному собранию заявил об успешно испытанных уникальных образцах оружия. Оно делает бессмысленным любую систему противоракетной обороны.
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