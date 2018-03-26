Назван смартфон с самой надежной батареей
Пятую строчку составленного экспертами рейтинга занял бюджетный LG V3. В нем установлен аккумулятор емкостью 3300 мАч. На четвертом месте – смартфон Google Pixel 2 с батареей на 2700 мАч.
Почетную "бронзу" завоевал Samsung Galaxy S8. Третью позицию гаджету южнокорейского производства обеспечила батарея на 3000 мАч. Немного обогнал его, заняв второе место, iPhone 8 Plus. Емкость аккумулятора этого смартфона составляет 2675 мАч.
А возглавил рейтинг новейший гаджет от Apple – iPhone X. Батарея последней модели iPhone, емкость которой составляет 2716 мАч, по заверениям специалистов, – мощная и безопасная, пишут "Известия".
Ранее сообщалось, что iPhone всех моделей в России продолжают терять в цене. Некоторые смартфоны компании Apple только с начала года подешевели на треть.
Последняя модель смартфона от Apple – iPhone X – потеряла в цене больше всех "коллег". Согласно пресс-релизу, поступившему в редакцию Dni.Ru, c начала года падение составило 31%: на портале бесплатных объявлений "Юла" гаджет можно приобрести за 61 110 рублей.
Нашёл на улице айфон #айфон pic.twitter.com/LhTptemA7b— toropov11 (@Aleksander1T) 17 марта 2018 г.
iPhone X был представлен осенью 2017 года. В январе 2018-го сообщалось, что компания Apple решила сократить заказ на производство этих смартфонов на фоне слабого спроса на новинку в период рождественских и новогодних праздников. В России к середине февраля цена на iPhone X упала почти на четверть по сравнению со стартом продаж.
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