Разбитый корабль пришельцев обнаружили в Антарктике

Охотники за пришельцами обнаружили следы катастрофы инопланетного корабля в Антарктике. НЛО разбилось на острове Южная Георгия.

Странный объект нашелся на картах приложения Google Earth. Он заинтересовал членов интернет-сообщества, которые называют себя охотниками за пришельцами.

Население острова Южная Георгия в Антарктике – всего 20 человек, территория принадлежит Великобритании. Активистов насторожили снежные следы огромного неопознанного предмета. Одни убеждены, что колею оставил инопланетный корабль. Другие считают, что след появился в результате вполне естественных причин.

Так, пользователь под ником Rain606 утверждает, что был на острове вместе с Королевским военно-морским флотом Великобритании. "Исследовательская станция попросила нас сделать с воздуха фотографии всего острова, чтобы задокументировать популяцию и места обитания оленей. Как фотограф, я могу подтвердить на 100%, что объект на снимке – лишь результат сошедшего ледника. Извините", – написал он.

Ранее уфологи выступили с еще более спорным утверждением. По их словам, инопланетяне уже неоднократно спасали человечество от ядерной войны. Например, они якобы предотвратили апокалипсис, когда противостояние между СССР и США достигло апогея. Космические гости просто выключают ракеты, приводит соображения уфологов британская The Sun.