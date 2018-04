Apple блокирует отремонтированные iPhone

Обновление операционной системы смартфонов iOS 11.3 убивает тачскрин. Это происходит, если пользователь ремонтировал свой гаджет в неофициальном сервисном центре.

Как выяснилось, после выхода обновления многие iPhone 8, которым заменили экран, перестали работать. Специалисты заверяют, что компания сама ввела такое ограничение в новой iOS – ведь до обновления телефоны работали исправно. Только в одну из мастерских – Injured Gadgets – после обновления обратились более двух тысяч возмущенных клиентов. "Похоже, Apple таким образом пытается пресечь деятельность неавторизованных сервисных центров", – заявил порталу Motherboard владелец сервиса.

Эксперты напоминают, что похожая проблема возникла в 2017 году с iPhone 7. Тогда посыпались тысячи жалоб – и компании пришлось исправлять ошибку патчем. А годом ранее тысячи владельцев iPhone 6 столкнулись с "Ошибкой 53" – бедолаги заменили в неофициальном сервисе поврежденную кнопку "Домой".

The new iOS update killed touch functionality on iPhone 8s if they've been repaired with aftermarket screens https://t.co/xhFhxZpo4i pic.twitter.com/xnYbvqUZ9p