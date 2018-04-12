"Росатом" поможет изучению Луны и Венеры

Технологии Космос Новинки iPhone Интересное

Самое читаемое

Зачем Пугачева и Галкин бегут из России
"Она две недели назад умерла": сенсационное заявление о Волочковой
Народ смакует похабные снимки голых Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская обвенчались после примирения
Сбежавшая из России Собчак показала живот
партнеры
Четверг 12 апреля
Лента новостей
13:28
Как защищать кожу от солнца в городе
13:11
Кремль вынес предупреждение потерявшему границы Западу
13:07
Рассказавшая о беременности 49-летняя Буланова оказалась в больнице
12:58
Ситуация в Сирии. Online
12:53
Герои-летчики рухнувшего Як-130 спасли сотни жизней
12:29
Не потянет: новая подружка Питта поразила умом и красотой
12:29
Названы самые прибыльные профессии в России
12:17
Униженный Тулеев в панике ищет защиты
12:01
Госдума заканчивает разбор законодательных завалов
11:48
Топ-10 бюджетных направлений на майские праздники
11:42
Российским полицейским запретили улыбаться
11:29
В Москве футболист попал за решетку из-за стриптизерши
11:26
Откровенное интервью Ивана Урганта: Старший ребенок затормозился в развитии
11:04
Володин: Иран может принять межпарламентскую конференцию по борьбе с террором
11:03
Нерегулярный секс опасен для здоровья
11:01
В Москве водитель на полном ходу сбил ребенка (видео)
10:53
Под Воронежем упал самолет Як-130
10:40
В Подмосковье поймали домушников из Молдавии
10:35
Заросший Улюкаев спрятался за юбкой молодой жены
10:11
Орбакайте высказалась об отъезде Пугачевой на ПМЖ "с концами"
10:08
Скрипаль заподозрила в отравлении загадочного жениха
10:00
Беременная звезда "Дома-2" рассталась с мужем и покинула Москву
09:50
Найден ген алкоголизма
09:47
Названа настоящая причина ожирения
09:19
Монах 30 метров тащил машину "стальными" гениталиями (видео)
09:10
На юго-западе Москвы иномарка протаранила фуру
08:37
В московском метро случилось ЧП
08:35
Переменчивая Мэй поставила подножку Путину
08:29
Пришедшая мириться Фриске получила жесткий ответ от Шепелева
08:26
Знаменитый актер выпил парацетамол и умер
08:18
Сомнительное заявление: Скрипаль бросила умирающего отца
08:11
Рак кожи убил лидера популярной группы
08:05
Россия в ООН щелкнула по носу зарвавшихся американцев
22:04
Рудковскую защитили после скандала с побоями в семье
22:00
"Никто не захотел уступить": новые данные о дебоше престарелой Успенской
21:47
У Трампа нашли серьезное расстройство психики
21:34
Виторган выставил себя на продажу после бегства Собчак
21:20
Когда россиянам ждать полного обрушения рубля
21:07
От страшной смерти Скрипаля спасла племянница
21:01
Весеннее обострение или Третья мировая Трампа в Twitter
20:58
Взбешенная Кудрявцева жестко осадила завистников
20:55
Что взять с собой в бомбоубежище
20:34
Супермодель весом под центнер поразила снимками в бикини
20:34
Безумные регионы: Уфу потрясла кровавая драма в цирке шапито
20:20
Бузовой напророчили место Пугачевой после жарких объятий с Киркоровым
20:15
Таран самосвалом девяти иномарок попал на видео
20:00
Близкий друг: "Гомосексуальность добавила обаяния Меньшикову"
19:49
Опухшую Волочкову подняли на смех из-за фото в покрывале
19:35
Молодоженов заковали в наручники на свадьбе (видео)
19:32
В Сирии обстреляли автобус с журналистами из России
19:12
Путин сделал важное заявление после угроз Трампа
18:47
Любовница обвинила попа из "Дома-2" в сумасшествии после съемок порно
18:40
Россия приготовилась уничтожить американский флот
18:32
Членам МОК грозит тюрьма за самую позорную для России Олимпиаду
18:05
Собчак распекли за поедание черной икры ложками
17:57
В России обнаружили скрытую эпидемию
17:46
США нанесут ракетный удар по Крыму
17:38
Украинским судам перекроют проход через Керченский пролив
17:31
Дочь Веры Брежневой потрясла снимками в купальнике
17:27
Москвичка потеряла миллион из-за обвала курса рубля
16:53
Агрессивный Трамп испугался собственного безумия
16:53
Как оценили отчет Медведева о работе правительства
16:36
В небе над США заметили "самолет Судного дня"
16:27
Володин поблагодарил правительство за совместную работу
16:27
Звезда "Битвы экстрасенсов" ошарашила признанием о Шепелеве
16:26
Ирина Безрукова со слезами на глазах рассказала о раке мозга
16:13
Россиян научили выживать в ядерной войне
15:57
На развязке МКАД с Коммунаркой началось сооружение опор эстакад
15:51
В Москве пьяный охотник обстрелял детскую площадку из ружья
15:37
Мужеподобная Уильямс выставила на обозрение семимесячную дочь
15:35
Родившая Рапунцель вышвырнула из дома мать-интриганку
15:35
Джигурду постигла трагическая судьба Джигарханяна
15:28
В Таиланде погиб турист из России
15:10
19-летняя Липницкая показала грудь в Сочи
15:03
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
14:55
Пьяный уралец напал на продавца с йодом (видео)
14:35
"Ты жива, а они нет": дочь кемеровского спасателя затравили после пожара
14:30
Сергей Лазарев откровенно о своем диагнозе: Все пропало
14:28
Обезумевший Трамп пригрозил ракетами Путину
14:21
Загадочная Перукуа потрясла Тарасову
14:19
Медведев отчитался о работе правительства
14:18
Обнаглевшие хозяева гостиницы вытолкали Самбурскую в шею
14:16
Перепуганные россияне опустошили обменники
13:58
Почему России наплевать на санкции
13:41
У маленьких детей Пугачевой нашелся другой отец
13:22
Почему болят колени
13:20
Расслоение в обществе неизбежно
13:11
Кремль успокоил паникующих из-за курса рубля россиян
13:05
Побег Скрипаль из больницы попал на видео
13:01
Как меняются цены на московскую недвижимость
12:54
В мистической смерти Волчковой виновато проклятие
12:39
Изменившаяся Надежда Бабкина стала похожа на Борю Моисеева
12:35
В Подмосковье школьник сорвался с крыши
12:30
Lexus GX 460: лучший друг для больших приключений
12:21
Вину за гибель детей Кемерово свалили на пожарного
12:08
Избраннице принца Гарри нашли нового жениха
12:03
Шепелев взбесился из-за вопроса о семейных тяжбах
12:01
Пожираемая болезнью Началова показала опухоли и дряблую кожу
11:52
Хвастуна Порошенко поймали на лжи в скандале с Меркель
11:38
В Алжире рухнул самолет: около 200 погибших
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Первый канал раскручивает Мазур на откровения об обманутом Джигарханяне
Пришедшая мириться Фриске получила жесткий ответ от Шепелева
Близкий друг: "Гомосексуальность добавила обаяния Меньшикову"
Почему Галкин и Дроботенко скрывают близкие отношения
Жена больного раком Караченцова сообщила об уходе от актера
Джигурду постигла трагическая судьба Джигарханяна
Hi-tech

"Росатом" поможет изучению Луны и Венеры

Фото: pixabay.com
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова (ВНИИА), входящего в состав госкорпорации "Росатом") и Института космических исследований (ИКИ) РАН разрабатывает новую модификацию аппаратуры для изучения космических объектах. Техника предназначена, в частности, для исследований грунта небесных тел. 
прочитано 51 раз

Как рассказали во ВНИИА, эта научная разработка позволит "определять валовый элементный состав основных породообразующих элементов". Аппаратура, отметили специалисты, может использоваться во время посадочных миссий на Марс, Луну, Венеру. "Для разработки аппаратуры нового поколения предполагается использовать уникальный метод меченых нейтронов. В настоящее время уже проходят совместные эксперименты", – сообщили разработчики.

ПО ТЕМЕ

"Росатом" повысит устойчивость космических спутников

Жители России поддерживают атомную энергетику

"Росатом" создает "беспилотные" суда для Арктики

Напомним, в 2012 года американский марсоход Curiosity совершил посадку на поверхности Красной планеты. На его борту, в том числе был установлен импульсный нейтронный генератором ИНГ-10К (разработка ВНИИА – Прим. ред.), входящий в состав аппаратуры ДАН (динамическое альбедо нейтронов) разработки ИКИ РАН. ИНГ-10К успешно приступил к работе через несколько дней после того, как оказался на поверхности Марса.

Аппаратура ДАН представляет собой активный регистратор нейтронов, измеряющий вторичное нейтронное излучение от поверхности небесного тела, возникающее при облучении поверхности потоком нейтронов от генератора разработки ВНИИА. Основная задача аппаратуры ДАН, отмечает РИА Новости – определение наличия водородосодержащих соединений (в том числе воды) в марсианской поверхности. Для этого используются методы нейтронного каротажа, которые впервые были применены в ходе космических экспериментов.

Во ВНИИА особо отметили, что созданная российскими учеными техника функционирует и сейчас, спустя более пяти лет с момента посадки на Красную планету. "Блок импульсного нейтронного генератора в несколько раз превысил свой изначально предсказанный временной ресурс – гарантийный срок работы на Марсе составлял один год, – рассказали специалисты. – При этом за все время работы генератора не было зафиксировано ни одного критического отказа, влияющего на работоспособность самого генератора".

За время марсианской миссии Curiosity преодолел уже около 19 километров, в том числе пересек несколько крупных геологических районов, попутно изучив осадочные и эоловые отложения, идентифицировал ряд минералов. Также марсоход установил, что на ранней стадии эволюции внутри кратера Гейл некоторое время существовало озеро, пригодное для зарождения и поддержания жизни.

Благодаря прибору ДАН, удалось узнать, что сейчас подповерхностный слой грунта в кратере Гейл очень сухой: среднее содержание воды составляет около 2,6% по массе, колеблясь от 0,5% до 4% вдоль трассы. Среднее содержание хлора составляет около 1% и также меняется в несколько раз. Полученные сведения, как говорят ученые, могут помочь установить условия формирования дна древнего озера и его последующей эволюции.

В состав модифицированной научной аппаратуры для изучения планетарных грунтов специалисты намерены включить не только нейтронные детекторы и импульсный нейтронный генератор, но и сцинтилляционный гамма-детектор на основе кристалла бромида лантана. "Создаются квалификационные и летные образцы такой аппаратуры для совместного российско-европейского проекта ЭкзоМарс-2020", – пояснили в ИКИ. Согласно плану миссии, в ходе нее будет вестись поиск следов внеземной жизни, в том числе благодаря бурению приповерхностной породы и взятию образцов грунта с глубины до двух метров, а также комплексные исследования поверхности и атмосферы.

Отметим, что в числе направлений, по которым ИКИ и ВНИИА тесно сотрудничают, является участие в российской лунной программе. Речь идет о создании научной техники АДРОН для будущих посадочных миссий "Луна-25" и "Луна-27". В состав аппаратуры входит блок нейтронных и гамма-детекторов и блок импульсного нейтронного генератора. Их разработка наследует опыт создания прибора ДАН. Основная цель этих полетов заключается в разведке приполярных областей в окрестности южного полюса. Также ученые намерены изучить минералогический, химический, изотопный состава лунного реголита, провести поиск летучих соединений и водяного льда в приповерхностном слое грунта. Итогом работы на Луне должна стать систематизация полученных данных и подготовка освоения спутника Земли в будущем.

Автор: Дмитрий Куклин12 апреля 2018, 13:27

комментарии

Политика

Переменчивая Мэй поставила подножку Путину
Россия в ООН щелкнула по носу зарвавшихся американцев
Весеннее обострение или Третья мировая Трампа в Twitter
Россия приготовилась уничтожить американский флот

Шоу-бизнес

Рассказавшая о беременности 49-летняя Буланова оказалась в больнице
Не потянет: новая подружка Питта поразила умом и красотой
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
Откровенное интервью Ивана Урганта: Старший ребенок затормозился в развитии

Проишествия

Москвичка потеряла миллион из-за обвала курса рубля
Молодая учительница совратила подростка на школьной парковке
Российского туриста до полусмерти избили в Индии
Известной телеведущей оторвало ногу в лифте на глазах у трехлетней дочери

Lifestyle

Российских детей силой гонят в театры
Оскандалившийся Козловский получил похвалу за свой фильм
Режиссер о запрете российских фильмов: Украинцы почувствовали себя гордо
Театр Табакова переименовывают из-за Машкова
Шоу-бизнес

Жена больного раком Караченцова сообщила об уходе от актера

Людмила Поргина не смогла стерпеть жестоких слов артиста
Шоу-бизнес

Близкий друг: "Гомосексуальность добавила обаяния Меньшикову"

Почему актеры скрывают любовь к мужикам

Политика

Путин сделал важное заявление после угроз Трампа

Американский набросился на Россию
Политика

Россия в ООН щелкнула по носу зарвавшихся американцев

Наша страна подняла вопрос высылки из США дипломатов

Гороскоп

"Никто не захотел уступить": новые данные о дебоше престарелой Успенской
Астрологический прогноз с 9 по 15 апреля
Совет на выходные
Собчак и Виторган на грани разрыва

Фоторепортажи

Супермодель весом под центнер поразила снимками в бикини
Загадочная Перукуа потрясла Тарасову
Жуткие кадры с места крушения Ми-8 в Хабаровске
Как живет новая солистка "ВИА Гры" Ольга Меганская

Спорт

19-летняя Липницкая показала грудь в Сочи
Членам МОК грозит тюрьма за самую позорную для России Олимпиаду
Мужеподобная Уильямс выставила на обозрение семимесячную дочь
Известный гонщик Формулы-1 сломал ногу своему механику

Регионы

Безумные регионы: Уфу потрясла кровавая драма в цирке шапито
Пьяный уралец напал на продавца с йодом (видео)
"Ты жива, а они нет": дочь кемеровского спасателя затравили после пожара
Вину за гибель детей Кемерово свалили на пожарного
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru