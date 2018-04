В России могут запретить iPhone

После заявления 11 апреля премьер-министра Дмитрия Медведева о вероятном запрете в России товаров американского производства в ответ на санкции за iPhone придется ездить в Европу. Эксперты уверены, что такой сценарий вполне реалистичен, поскольку аппарат есть чем заменить.

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, айфоны не являются уникальным изделием. "Запретить их не составляет особого труда. Замена произойдет максимально быстро – их потеснят смартфоны Samsung и Huawei", – цитирует специалиста Ura.ru.

Он добавил, что для Apple такой поворот станет ударом, ведь компания потеряет огромный рынок. В денежном эквиваленте это около пяти миллиардов долларов в год. Муртазин отметил, что на российском рынке ежегодно продается около 3,3 миллиона iPhone.

Солидарен с ним и глава отраслевого информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Он утверждает, что исчезновение айфонов с рынка не станет проблемой.

По его словам, эти гаджеты покупают довольно обеспеченные люди, ведь их цена составляет от 60 до 100 тысяч рублей. "В такой ситуации любители продукции Apple начнут приобретать ее, например, в соседней Финляндии или других странах Европы", – считает эксперт.

