Алексей Мухин: зачем знать русский, когда есть блокчейн и бигдата

Не успел отгреметь Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности в Калининграде, как ему на пятки уже наступает Международная конференция Роспатента "Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии".

Что такое "умный" патентный офис? Проекты технологических платформ для управления интеллектуальной собственностью. Оборот прав, учет патентов, транзакций и пошлин.

Как технология блокчейн и смарт-контракты смогут защитить от контрафакта, брэндсквотинга и киберсквоттинга?

Как собирать и использовать большие данные (big data) для выбора стратегии патентования, подачи заявок на патенты, промышленные образцы и товарные знаки? Новые технологии управления.

Это лишь часть тем, которые будут подсвечены 16-17 апреля на громкой Международной конференции Роспатента. Красиво, статно, мощно, современно. Эксперты в сфере интеллектуальной собственности взяли мощным рывком курс на инновации и технологизацию.

Тем не менее, как говорится, "дьявол – в деталях", и при более внимательном рассмотрении нюансов организации команды, которая привлечена к работе над ней, выясняются некоторые неприятные подробности. В любой технологической цепочке, вам каждый скажет, достаточно одного слабого звена, чтобы вся конструкция оказалась ненадежной и дала сбой в самый ответственный момент.





Можем ли мы быть уверенными в том, что эксперты, не знающие основ родного языка, смогут построить ту цифровую экономику, которая будет работать? А то ведь, глядя на чудесный "амфитИатр", где будут рассуждать о высокоинтеллектуальных материях, сразу вспоминается бессмертное булгаковское про разруху в головах и сортирах. Устами язвительного профессора Преображенского, помните?

Кстати, сами ведь явно писали. Искусственный интеллект-то знает, как пишется верно.

Автор – Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации



