Новый позор: беспилотник "Почты России" разбился сразу после взлета

Первый полет беспилотного летательного аппарата "Почты России" в Бурятии закончился аварией. Дрон рухнул сразу после взлета, врезавшись в дом.



Первый беспилотник "Почты России", который должен был доставить посылку из Улан-Удэ в село Нижний Саянтуй, расположенное в 15 километрах от места старта, потерпел крушение. Полет аппарата был анонсирован пресс-службой главы Бурятии Алексеем Цыденовым.

"Это первый рейс по доставке почтового груза с помощью беспилотного летательного аппарата в истории "Почты России". В дальнейшем их планируется использовать для доставки груза в труднодоступные районы в регионах страны", – говорилось в официальном сообщении.

В торжественном запуске принимали участие Алексей Цыденов и генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов, передает информационное агентство FlashSiberia. "Я очень рад, что мы сегодня здесь запускаем этот проект, который должен стать успешным", – заявил чиновник.

К удивлению собравшихся, сразу после взлета беспилотник врезался в жилой дом и упал. Сообщается, что при инциденте никто не пострадал, но аппарат восстановлению не подлежит. По словам представителей почтового ведомства, одной из причин крушения беспилотника могли стать Wi-Fi-точки, которые "сбили его с толка". "Илон Маск торжествует", – пошутили пользователи Сети.

Напомним, что раньше всех полноценно использовать беспилотник для доставки товаров решилась компания Amazon, которая впервые объявила о планах выполнять заказы с помощью дронов еще в 2013 году. В последние несколько лет технологические организации уделяют все больше внимания разработке автономных транспортных средств.

Самоуправляемые автомобили Google тестируются на дорогах Калифорнии и Техаса, а Facebook хочет обеспечивать интернет-соединением удаленные районы с помощью беспилотников, работающих на солнечной энергии. Китайская Alibaba проводила эксперименты с доставкой товаров дронами до центра расфасовки, но окончательный этап доставки выполняли курьеры.