Обновленный сайт Госдумы стал удобнее для пользователей

Что предлагает обновленный сайт Госдумы своим пользователям? Теперь гражданам станет проще узнать информацию о конкретном парламентарии, представляющем тот или иной избирательный округ. Кроме того, можно будет отправить сообщение законодателю и ознакомиться с результатами его работы, сообщает пресс-служба нижней палаты.

Обновленный дизайн адаптирован для всех устройств - компьютера, ноутбука, планшета, смартфона. Появился специальный раздел сервисов, где гражданин сможет быстро найти информацию об интересующем законопроекте, ознакомиться с документацией, узнать результаты голосований. Кроме того, до июля планируется запуск англоязычной версии ресурса, нацеленной на иностранную аудиторию.

Реформировать сайт Госдумы поручил еще в начале января 2017 года спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Действующий ресурс был создан еще в ходе работы четвертого созыва (2003-2007 годы), и значительно устарел по своим техническим характеристикам, не соответствовал тем требованиям, которые выдвигаются в наше время к подобного рода сайтам.





Было принято решение создать специальную рабочую группу. Ее возглавил глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин. В модернизации ресурса приняли участие представители всех парламентских фракций. По словам Левина, в новой версии сайта максимально реализована идея сокращения дистанции между избирателями и депутатами.

"Сайт более технологичен, более функционален и прост для пользователя. Англоязычная версия – это тоже новое слово среди подобного рода продукции. И можно сказать, что Госдума обрела новый инструмент работы с общественным мнением и обществом", – отметил в беседе с корреспондентом Dni.Ru генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.





Эксперт уверен: найти нужную информацию на обновленном ресурсе без труда сможет даже не очень продвинутый пользователь. "Дизайн стал гораздо "умнее" и эргономичнее. То есть теперь он не пугает и не путает, а наоборот – располагает и как бы приглашает к сотрудничеству. Это важно. Все-таки Госдума – это представительный орган", – подчеркнул политолог.

По мнению аналитика, обновление дизайна сайта идет в русле тех изменений, которые направлены на повышение открытости нижней палаты и обеспечения ее максимальной прозрачности. "Госдума должна стать площадкой, где работают не просто представители власти, где власть не просто информирует о результатах своей работы. Сайт нижней палаты должен стать рабочим инструментом для обратной связи с избирателями. Я думаю, это будет по достоинству оценено пользователями", – резюмировал Мухин.





Стоит отметить, что нынешний состав Госдумы под руководством Вячеслав Володина активно внедряет в свою работу новейшие технологии и передовые разработки. Так, с середины 2019 года после реконструкции зала пленарных заседаний в нижней палате может быть введена биометрическая регистрация депутатов по лицу.



Также к следующей осенней сессии будет усовершенствовано программное обеспечение, с которым работают законодатели. В зале заседаний Госдумы, среди прочего, появятся современные планшеты и будет установлен новый софт.