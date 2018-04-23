В космосе обнаружили гигантского ангела
Как сообщили уфологи, этот объект был найден на старых снимках американского аэрокосмического агентства. Видео с набором кадров, на которых предположительно запечатлен Нибиру, появилось на YouТube-канале пользователя myunhauzen74. "НЛО в виде ангела найдено в пределах нашей солнечной системы", – утверждается в подписи к материалам.
По словам автора публикации, обнаруженные на снимках объекты реальны. Более того, заверения представителей NASA о том, что это лишь битые пиксели, якобы являются обманом.
Исследователи уверены, что пыль попросту не может складываться в настолько сложные геометрические фигуры. Они утверждают, что рядом с Солнцем постоянно находится огромное количество НЛО, многие из которых добираются до раскаленной поверхности самой звезды.
Ранее американский астронавт Базз Олдрин, который был пилотом лунного модуля во время миссии "Аполлон-11", развенчал миф об увиденном им НЛО. По словам Олдрина, он никогда не замечал ничего, что можно было принять за неопознанный космический объект.
До этого ложную информацию начала распространять американская пресса. В своих статьях журналисты писали, будто Олдрин всегда утверждал, что на пути к Луне ему встретилось НЛО.
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