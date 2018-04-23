В космосе обнаружили гигантского ангела

Неопознанный космический объект, внешне напоминающий гигантского ангела, был недавно выявлен на архивных фото, которые сделали аппараты NASA. Его размеры, по подсчетам экспертов, превышают миллионы километров.

Как сообщили уфологи, этот объект был найден на старых снимках американского аэрокосмического агентства. Видео с набором кадров, на которых предположительно запечатлен Нибиру, появилось на YouТube-канале пользователя myunhauzen74. "НЛО в виде ангела найдено в пределах нашей солнечной системы", – утверждается в подписи к материалам.

По словам автора публикации, обнаруженные на снимках объекты реальны. Более того, заверения представителей NASA о том, что это лишь битые пиксели, якобы являются обманом.

Исследователи уверены, что пыль попросту не может складываться в настолько сложные геометрические фигуры. Они утверждают, что рядом с Солнцем постоянно находится огромное количество НЛО, многие из которых добираются до раскаленной поверхности самой звезды.

Ранее американский астронавт Базз Олдрин, который был пилотом лунного модуля во время миссии "Аполлон-11", развенчал миф об увиденном им НЛО. По словам Олдрина, он никогда не замечал ничего, что можно было принять за неопознанный космический объект.

До этого ложную информацию начала распространять американская пресса. В своих статьях журналисты писали, будто Олдрин всегда утверждал, что на пути к Луне ему встретилось НЛО.