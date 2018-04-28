"Любовь живет три года": помощник Путина пошутил на тему блокировки Telegram
Помощник Владимира Путина считает, что борьба надзорного ведомства с популярным мессенджером – "тот случай, когда врачи боятся давать диагноз". "К моменту появления у людей вопроса о разводе они очень долго к этому моменту шли, с момента свадьбы. Роскомнадзор и Telegram шли к этому моменту больше трех лет. То, что сейчас происходит – не момент выяснения отношений", – заявил Клименко.
По словам специалиста, когда компании приходит запрос от правоохранительных органов, она называет конкретные пункты, которые может выполнить по законодательству. При этом организация отмечает моменты, которые стоит тщательно обсудить.
Основатель Telegram Павел Дуров категорически отказывался сотрудничать, передает РИА Новости. "Мы никогда не видели такого ответа от Павла. Он всегда отвечал отказом, никаких других ответов не было", – рассказал Клименко.
Эксперт также ответил на вопрос, создаст ли история с Telegram прецедент для блокировки других мессенджеров. "Давайте сначала переживем и переварим один процесс", – сказал он.
Напомним, Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля. Cуд посчитал, что мессенджер неправомочно отказал ФСБ в предоставлении ключей дешифровки переписки пользователей.
Telegram стал уходить от блокировки, используя IP-адреса крупнейших компаний. В результате в черный список попали многие популярные сервисы и веб-сайты, которые стали недоступными для пользователей.
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