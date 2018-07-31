В WhatsApp проник жуткий вирус

Пользователи мессенджера столкнулись с появлением в списке контактов нового абонента под никнеймом Momo. Неизвестный номер появляется в базе телефона "самостоятельно".

Вместо фотографии у Momo – изображение зловещей девушки-курицы. Голова и верхняя часть туловища монстра – женские, а ниже можно заметить птичьи лапы.

Вирус может присылать абоненту новости и снимки шокирующего содержания, позвонить по видеосвязи и даже прислать пользователю его собственное фото. Во время общения Momo автоматически переходит на язык собеседника, сообщает Ura.ru.

Оригинальный номер Momo, зарегистрированный в Японии, не выходил в онлайн с 11 июля. Не исключено, что могут появиться клоны бота. От жуткого вируса уже пострадали в Испании, Мексике и ряде других стран. Пользователи предположили, что вирус распространили японские хакеры или PR-специалисты, которые пытаются раскрутить один из фильмов ужасов.

Между тем WhatsApp обзавелся функцией групповых звонков. Чтобы пригласить к общению нового человека, достаточно нажать кнопку "добавить пользователей" во время разговора, сообщает РИА ФАН.

Теперь в одной беседе параллельно могут участвовать четыре пользователя. Кроме того, групповые звонки будут оснащены шифрованием end-to-end.