"Росатом" разработал уникальный металлический 3-D принтер

Специалисты государственной корпорации "Росатом" создали двухлазерную двухпорошковую систему селективного лазерного плавления (SLM-печать). Это первый отечественный 3-D принтер, который работает сразу с двумя металлическими порошками.



Инновационный принтер создан по заказу Уральского электрохимического комбината, входящего в состав Топливной компании "Росатома" "ТВЭЛ". Разработку и изготовление 3-D принтера вели специалисты института технологии поверхности и наноматериалов ГНЦ РФ АО "НПО "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения", который входит в машиностроительный дивизион "Росатома" – АО "Атомэнергомаш" и ООО НПО "Центротех". Последний также является частью Топливной компании "Росатома "ТВЭЛ".

Стоит отметить, что "Центротех" вместе с Уральским электрохимическим комбинатом расположены в Новоуральске Свердловской области. Именно там планируется создать новую производственную площадку по развитию аддитивных технологий.

В чем преимущество двухлазерной системы? По сравнению с однолазерной, ее производительность выше на 60%. Соответственно, печать изделия занимает меньше времени. Благодаря возможности одновременного использования двух лазеров установка способна применять один из них для различных технологических приемов, улучшающих показатели материалов.

Новейший принтер уже прошел отладку и тестирование, из двух порошков на нем был напечатан демонстративный образец. В скором времени в рамках этого проекта будет напечатан блиск турбины, лопатки которой составляют едное целое с диском ротора. При этом лопатки и диск будет изготовлены из разных никелевых сплавов. Такая конструкция уменьшит массу рабочего колеса, тем самым увеличив его ресурсные возможности.





Стоит отметить, что блиски применяются в таких высокотехнологичных отраслях, как производство ракетных двигателей, в авиационной промышленности. По словам заместителя генерального директора – директора института технологии поверхности и наноматериалов ЦНИИТМАШ Владимира Береговского, сложность создания деталей из двух материалов состоит в том, что каждый должен обладать определенным набором свойств, соответствуя при этом паспорту материала. "На их стыке должно получиться еще одно свойство, которое бы тоже соответствовало определенным требованиям", – отметил он.

В свою очередь, гендиректор ООО "РусАТ" (которое является отраслевым интегратором "Росатома" по развитию аддиктивных технологий) Алексей Дуб подчеркнул, что благодаря инновационной системе регенерации порошков их можно будет разделять на два типа, которые отличаются друг от друга по фракционному составу. Регенерированный порошок при этом возвращается обратно в установку печати. Как отметил специалист, это позволит уменьшить расход порошков, что сделает себестоимость изделия ниже. "В настоящее время проводится отработка режимов регенерации", - добавил он.

Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения основан почти 90 лет назад – в 1929 году. Он является разработчиком технологий и изделий энергетического и тяжелого машиностроения, включая элементы оборудования атомных энергоблоков, гидравлических и газовых турбин, мощных прессов, металлургических агрегатов и другой высокотехнологичной продукции.

Напомним, ранее в "Росатоме" объявили о создании научно-технологического центра "Биофотоника", который займется решением задач применения лазерных технологий в медицине, включая диагностику онкологических заболеваний и проведение хирургических операций. Предполагается реализовать полный жизненный цикл, включающий в себя разработки нового метода, исследования опытных образцов, организацию серийного производства и вывод продукции на рынок.