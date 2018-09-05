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Hi-tech

Технология блокчейн покоряет космос

Фото: Dni.Ru/Иван Прошкин
В современном мире изучение и освоение космоса является одной из приоритетных глобальных задач человечества. В этом деле невозможно обойтись без применения самых передовых технологий. Одна из них – децентрализованная система блокчейн – способна создать новые инструменты финансирования отрасли, повысить безопасность исследований и способствовать дальнейшей популяризации астрономических знаний. О новом, космическом будущем человечества говорили на этой неделе участники саммита Future of Space & Astronomy, прошедшего в Москве в рамках масштабного проекта SHULGIN 2.0.3.5.
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Блокчейн на службе человечества

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В Москве прошла масштабная конференция по токен-экономике

Мероприятие посетили ведущие эксперты, инвесторы, лидеры космического сектора. Среди них основатель фонда "Haven Capital", инвестор, руководитель Свободных Экономических Зон в Центральной и Латинской Америке Габриэль Дельгадо. В качестве спикера и эксперта выступил бизнесмен, венчурный инвестор и композитор Александр Шульгин. Почетным гостем и ключевым докладчиком саммита стал Эмилио Ева – инициатор уникального научного-космического центра Observatory Astronomic of Guatemala (Астрономическая Обсерватория Гватемалы, ГАО). В реализации подобного проекта впервые применены децентрализованные технологии для привлечения инвестиций.

Как известно, блокчейн – это огромная распределенная база данных, у которой нет центра. Система состоит из множества блоков, хранящих информацию, их количество постоянно увеличивается. Одно из главных преимуществ блокчейна - отсутствие необходимости прибегать к услугам посредников – банков, фондов и прочих, что особенно актуально для поиска инвесторов и финансирования проектов. Коммуникации между участниками общения выстраиваются напрямую, что значительно экономит их время и ресурсы, ускоряет процессы взаимовыгодного обмена.

Аналитики предсказывают, что благодаря массовому внедрению технологии блокчейн, роботизации и софтверизации отдельные сектора ожидает взрывной рост - до 50% каждый год. Одна из сфер, на которую децентрализация окажет колоссальное влияние, является космос.

Александр Шульгин. Фото: Пресс-служба

По словам экспертов, эпоха централизации – власти, финансов и других ресурсов, продолжавшаяся более 500 лет, – подходит к концу. Ей на смену приходит эра децентрализации. "Блокчейн может стать триггером и серьезным помощником в развитии практически любой индустрии, в особенности космоса", – уверен Александр Шульгин.

Сделать космос great again

Участники саммита отметили, что блокчейн способен оказать глубокое влияние на космические технологии, финансовые и управленческие решения в этой отрасли, создавая преимущества как для крупных компаний, так и для простых людей. К примеру, децентрализованную систему активно начали использовать такие гиганты, как NASA и Boeing.

Так, в апреле этого года сообщалось, что NASA выделило грант на разработку автономного космического аппарата, который способен принимать решения с помощью технологии блокчейн. Система на основе Ethereum будет использоваться для разработки децентрализованной, безопасной и когнитивной инфраструктуры для исследования дальнего космоса. Система получит способность самостоятельно "думать", в автоматическом режиме обнаруживать космический мусор и уклоняться от него.

В свою очередь, "Боинг" планирует использовать блокчейн для отслеживания грузовых беспилотников. Децентрализованная система будет эксплуатироваться в летательных аппаратах следующих поколений, которые в настоящее время разрабатывает компания.

Фото: pixabay.com

С помощью технологии блокчейн космос станет ближе к людям, полагает Александр Шульгин. "Начнут появляться обсерватории, которые будут открыты для людей. Там можно будет смотреть на звезды, получать новые знания. Космос пойдет в массы, станет доступным. Когда-то и самолеты были чудом, полетать на нем мог далеко не каждый, теперь воспользоваться им могут все", – отметил известный визионер.

Он не исключает, что в будущем определенная часть хозяйственной деятельности человека может быть вынесена в космос, и там будет управляться децентрализованно. К примеру, это может быть добыча полезных ресурсов, которых мало на Земле. Кроме того, децентрализованные технологии помогут создать новые системы безопасности, активно развивать дата-майнинг, получать информацию из космоса.

Еще один аспект применения блокчейн-технологий в космической отрасли - финансирование проектов, подчеркнул Александр Шульгин. "Децентрализация открывает колоссальные возможности для самого широкого круга инвесторов.

Любой человек сможет напрямую поучаствовать в финансировании заинтересовавших его инициатив, сделать это без участия посредников", - подчеркнул инноватор.

Центр науки в сердце Латинской Америки

Один из проектов, использующих децентрализованные технологии для привлечения инвесторов, является Гватемальская астрономическая обсерватория (ГАО). Инициатор и соинвестор научно-космического центра Эмилио Ева в ходе своего выступления на саммите отметил, что ГАО стремится стать первой обсерваторией в регионе, которая будет служить как астрономическим, так и технологическим и научным центром, привлекая предпринимателей со всего мира.

Эмилио Ева. Фото: Dni.Ru/Иван Прошкин

Расположение будущего исследовательского центра очень удачное. Дело в том, что Гватемалу без всякого преувеличения можно назвать сердцем Америки: эта небольшая страна географически объединяет два американских континента - Северный и Южный. Благодаря выгодному местоположению из Гватемалы можно увидеть до 95% созвездий, подчеркнул ученый.

Проект Гватемальской астрономической обсерватории. Фото: Пресс-служба

Ева представил собравшимся масштабный проект научно-исследовательского центра. В самом сердце американского континента будет построен целый комплекс зданий, где появятся интерактивный центр открытий, техническая лаборатория, лекционные залы, испытательный центр, планетарий. Кроме того, отметил инвестор, в рамках проекта будет создан культурный и научно-исследовательский музей Майя.

"Гватемальская обсерватория станет перекрестком, где соединяются разные культуры, знания и идеи", – обратился Ева к участникам саммита.

По словам ученого, за счет того, что ГАО располагается между многочисленными городскими центрами, обсерватория повлияет на значительную часть населения Гватемалы. "Центр обеспечит жителей знаниями, им смогут пользоваться тысячи людей. Гватемальская обсерватория позволит улучшить качество жизни в стране", – подчеркнул он.

Фото: Пресс-служба

Ева отметил четыре главных задачи, которые призван решить проект. Во-первых, вдохновить грядущие поколения к постижению науки и техники, к стремлению узнать больше о космосе. Вол-вторых, сгенерировать данные об изменении климата. В-третьих, совместить современные исследования и наследие цивилизации Майя. И, наконец, в-четвертых, – создать платформу для исследователей и инвесторов, чтобы они могли проводить исследования, создавать стартапы, предоставить лучшие условия для реализации их замыслов. 

Проект Гватемальской астрономической обсерватории. Фото: Пресс-служба

Всеобщее процветание

Слово на саммите взял и основатель фонда "Haven Capital", инвестор инфраструктурных и космических проектов в Центральной и Латинской Америке Габриэль Дельгадо. Он рассказал о создании так называемых зон процветания - пространств занятости и экономического развития.

Габриэль Дельгадо. Фото: Dni.Ru/Иван Прошкин

По его словам, люди имеют колоссальный потенциал, главное – создавать необходимые условия для развития их способностей. "Мы сотрудничаем с правительствами, чтобы улучшить стандарты жизни народов путем создания центров процветания, привлечения инвестиций, реализации инновационных проектов в управлении, создания новых рабочих мест, обеспечения высокого уровня безопасности", – сказал Дельгадо.

Он убежден: чем больше нация защищена, тем она богаче, а чем она богаче, тем больше может позволить себе инвестировать в науку и инновации.

"Благосостояние – драйвер технологий", – подчеркнул инвестор.

Одним из основных драйверов науки и исследований, отметил он, является финансирование. "Центральная Америка открыта для бизнеса, мы заинтересованы в том, чтобы к нам приезжали лучшие умы со всего мира", - добавил Дельгадо.

Фото: Dni.Ru/Иван Прошкин

В рамках проекта Shulgin 2.0.3.5 Александр Шульгин награждает лидеров в конкретных областях. За инновации в космической отрасли награду получил Эмилио Ева.

Фото: Dni.Ru/Иван Прошкин

Shulgin 2.0.3.5 – масштабный проект, призванный объединить лучших экспертов с целью найти глобальные методы развития общества, преобразовать геополитику, индустрию и образ жизни людей к 2035 году. Каждое мероприятие посвящено конкретной яркой личности, лидирующему сегменту бизнеса или новейшим трендам.

Встречи экспертов, ученых и специалистов проходят по всему миру. Так, в Москве уже проходила конференция по развитию токен-экономике, участники мероприятий в рамках Shulgin 2.0.3.5 также обсуждали внедрение децентрализованных систем в индустрии тревел, кинематограф и многое другое. 

Автор: Иван Поляков5 сентября 2018, 10:15

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