Цены на автостраховку неожиданно подскочат

Российским автомобилистам приготовили сюрприз. Цены на страховку в 2019 году резко повысятся.

Окончательные правки в законопроект об ОСАГО принял Минфин. С 1 сентября 2019 года страховщики получат право устанавливать стоимость полиса на 30% выше или ниже базовых тарифов. А еще через год смогут изменять цену на 40%. При этом верхний порог базового тарифа превышать не разрешается.

Кроме того, предлагается упразднить коэффициент мощности и региональный коэффициент. Напомним, что сейчас стоимость полиса определяется умножением базового тарифа на коэффициенты. Они зависят от стажа водителя, его возраста, региона, где он зарегистрирован, и мощности двигателя машины. Повышение цен на полис должно, по замыслу авторов документа, компенсировать страховщикам отмену этих начислений.

При оформлении полиса ОСАГО будут учитываться показатели каждого конкретного водителя. Внимание обратят на частоту нарушений правил, резкость торможения и перестроения, частоту и длительность использования машины.

Приобрести полис можно будет сразу на три года. Документ, подготовленный ведомством, уже внесен на рассмотрение в правительство, пишут "Ведомости".

В то же время Минфин предлагает усилить контроль за работой страховщиков. Если установленные ими тарифы не будут экономически обоснованными, компании получат предписания.

Как отмечают эксперты, сейчас цена полиса с коэффициентами может быть вдвое выше или на 40% меньше базовой, тогда как после отмены регионального коэффициента разброс будет не более 30%. Что касается повышающего коэффициента за мощность, сегодня он может увеличить цену полиса на 60%. После его отмены страховщики смогут увеличивать тариф не более чем на 40%.

