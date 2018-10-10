Цены на автостраховку неожиданно подскочат

Дебош Кокорина и Мамаева Главные события Москвы Гороскоп Новости "Дома-2" Форум

Самое читаемое

"В моей смерти прошу винить Тимати": заявление матери рэпера
Кожа да кости: Пугачева усохла до состояния мощей
Исхудавшая Елена Степаненко серьезно больна
Участник "Дома-2" удовлетворял любовницу на глазах детей и сжираемой раком жены
Мать до последнего запрещала Кобзону заниматься сексом
партнеры
Среда 10 октября
Лента новостей
13:34
С кем проводит время предавший Лорак муж
13:04
Подробности жуткой расправы над следователем под Москвой (видео)
12:57
В Нижнем Новгороде сгорел светофор (фото)
12:48
Госдума держит на контроле развитие промышленности и торговли
12:44
Казахстанские девелоперы пришли во Вьетнам
12:02
Школьники разгромили автобусную остановку в Ростове
11:53
Ювелирный салон в Башкирии ограбили на 200 тысяч
11:42
Любопытный тюлень попытался забраться в байдарку к туристу (видео)
11:34
В Подмосковье до смерти забили младенца
11:26
"Отрезала себя от мира": друг звезды "Дома-2" бьет тревогу
11:24
Участник "Битвы экстрасенсов" проговорился о победителе шоу
11:14
Найден простой способ вылечить диабет
10:49
Беременная Собчак показала расплывшуюся фигуру
10:47
Под Москвой застрелили следователя по особо важным делам
10:37
Пенсионерке грозит тюрьма за кражу кошелька в ТЦ
10:21
Порошенко подготовил кровавую бойню в Донбассе
10:17
Обманутая мужем Рита Дакота получила новый удар
10:16
Полиция штурмом взяла квартиру разбойников под Москвой (видео)
10:02
"Все круче и круче": зрители оценили новую серию "Простоквашино"
09:54
Известный певец попал в больницу
09:36
На улицах Челябинска расплодились крысы
09:36
Глава UFC ответил на угрозы бойца Нурмагомедова
09:33
Иглесиас рассказал о сексе с Курниковой
09:15
Житель Сибири расчленил собутыльника топором
09:02
Известная писательница закатила истерику в прямом эфире
08:57
Очевидцы показали место массовой стрельбы в США
08:43
Праздник с Пугачевой закончился скандалом
08:30
Погибли люди: с рельсов сошел пассажирский поезд
08:30
Самолет с пассажирами потерпел аварию в Якутске (видео)
08:20
Камеры сняли убийство королевы красоты
22:00
Психология безнаказанности: почему публичные люди распускают руки
21:53
"Точка невозврата наступила": престарелый Краско развелся с молодой женой
21:52
Школьник покалечился в батутном центре
21:49
Опасный взлет самолета в шторм попал на видео
21:36
"По всей строгости закона": Кокорина и Мамаева призвали к ответу
21:29
В Германии захотели принимать молодежь из России без виз
21:28
Меган Маркл побоялась напугать принца Гарри доступностью
21:26
Тарасов сделал подарок выкинутой на улицу Бузовой
21:20
В Башкирии в сотрудника Росгвардии трижды выстрелили и дважды пырнули ножом
21:01
У заплывшей жиром Волочковой вывалились бока в обтягивающем платье
20:55
После победы над Малаховым Шепелев напал на недовольную фанатку
20:51
В Татарстане школьника придавило футбольными воротами
20:48
На Урале нашли мертвым сотрудника Интерпола
20:40
Придется отвечать за наколки: Мамаеву грозит страшная опасность в тюрьме
20:25
"Ненавижу": Серов об избитой телеведущей
20:04
"Только деньги": отношения Борисовой с мужчинами шокировали
19:57
Путин раскрыл важный секрет
19:50
Союз вкладчиков призвал ЦБ решить проблему "превышенцев" банка "Югра"
19:29
Для чего миру нужна парламентская дипломатия
19:25
Брошенная Биланом модель потеряла 13,5 килограмма
19:12
В Петербурге и Петрозаводске поймали банду подпольных оружейников
18:59
В Уфе дама с собачкой пострадали от упавшего дерева
18:42
Жена и сын Кокорина попали в больницу
18:41
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 октября 2018 года
18:06
Звезда шоу "Битва экстрасенсов" страдает от ужасного недуга
17:58
Бузова извинилась перед отвергнутым женихом
17:40
В порту Петербурга взорвался корабль
17:36
Спасите жизнь больному раком сыну: Казаченко поделилась бедой
17:21
Удаливший аккаунт в Instagram Сергей Шнуров бегает от налогов
17:12
Дерзкая Дайнеко оголила завидный живот
17:11
Озабоченная психическим здоровьем Миддлтон появилась в наряде из мусора
16:50
Звезде музыкального шоу угрожают убийством
16:42
Четыре участка большого метрокольца построят за три года
16:36
Украинскому депутату предложили помыть туалет в ПАСЕ
16:33
"Полтора года": врачи подписали приговор больной звезде "Аншлага"
16:31
Водонаева одобрила гнусный обман Бузовой
16:26
Шепелев заткнул Малахова за пояс после ссоры
16:02
"Беременна?": Сергей Жуков показал округлившуюся жену
15:56
Кокорин и Мамаев перед дебошем в Москве разгромили "Сапсан"
15:52
Встретила другого: ревнивый муж пытался задушить российскую актрису
15:39
Избил и изнасиловал: житель Петербурга напал на собственную жену
15:29
Веселые поминки: 40 дней без Кобзона отметили песнями и смехом
15:23
Собчак призналась в любви к мохнатым кискам
15:09
Зачем СБУ сливает данные бойцов ЧВК "Вагнер"
15:07
Муж обогатится на разводе с Ани Лорак
14:54
Кокорина и Мамаева задержала полиция
14:50
В Петрозаводске разыскивают говорящую сороку
14:46
Известная модель показала откровенные фото в бикини
14:45
После слухов о свадьбе Козловский купил квартиру в центре Москвы
14:27
Под Москвой дети ограбили магазин
14:19
Кремль высказался о грязных потасовках Кокорина и Мамаева
14:17
Билан оказался у края после спасения женщины
14:10
Волонтеры помогут сохранить культурное наследие
13:54
Екатеринбург пострадал от сильного урагана
13:43
Кокорин и Мамаев пытались откупиться за 5 миллионов после жуткой потасовки
13:42
"Моя самая большая гордость и боль": Фадеев объявил об уходе
13:28
Обалдевший Солнцев вывалил член перед скукоженными бабками
13:11
Школьников оставят без Wi-Fi
13:08
С Нурмагомедова требуют 16 миллионов за отстаивание чести
13:03
"Как лошадь": певицу Пелагею с новым лицом не узнали на шоу
12:58
От россиянки сбежал олень
12:41
Мамаева и Кокорина выпроводят из команд после зверских избиений
12:36
Украина готовит провокацию у Крымского моста
12:21
"Отравитель" Скрипалей стал сельским диджеем
12:06
Россию признали одной из самых популярных туристических стран
11:53
Володин призвал Евразию сообща противостоять политике США
11:50
"Она очень опытная": Шаляпин рассказал о сексе с горячей Цымбалюк-Романовской
11:46
"Метастазы по всему телу": врачи лишили надежды родных известной певицы
11:44
Хорошо погуляли: Кокорин и Мамаев били жертву прямо под камерой (видео)
11:37
В Забайкалье живодеры массово истребляли котят
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шаляпин удовлетворил ненасытную Цымбалюк-Романовскую раком на глазах у матери
"Она очень опытная": Шаляпин рассказал о сексе с горячей Цымбалюк-Романовской
"Глаза в разные стороны": Солнцев избил перекошенную после пластики старушку-жену
Галкин проглотил язык из-за развода с Пугачевой
У заплывшей жиром Волочковой вывалились бока в обтягивающем платье
Арест был неизбежен: Степаненко поплатилась за непомерную жадность
Авто

Цены на автостраховку неожиданно подскочат

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Российским автомобилистам приготовили сюрприз. Цены на страховку в 2019 году резко повысятся.
прочитано 682 раза

Окончательные правки в законопроект об ОСАГО принял Минфин. С 1 сентября 2019 года страховщики получат право устанавливать стоимость полиса на 30% выше или ниже базовых тарифов. А еще через год смогут изменять цену на 40%. При этом верхний порог базового тарифа превышать не разрешается.

ПО ТЕМЕ

Неприятные сюрпризы для автовладельцев в 2018 году

Автовладельцев ждет неприятный сюрприз

Кроме того, предлагается упразднить коэффициент мощности и региональный коэффициент. Напомним, что сейчас стоимость полиса определяется умножением базового тарифа на коэффициенты. Они зависят от стажа водителя, его возраста, региона, где он зарегистрирован, и мощности двигателя машины. Повышение цен на полис должно, по замыслу авторов документа, компенсировать страховщикам отмену этих начислений.

При оформлении полиса ОСАГО будут учитываться показатели каждого конкретного водителя. Внимание обратят на частоту нарушений правил, резкость торможения и перестроения, частоту и длительность использования машины.

Приобрести полис можно будет сразу на три года. Документ, подготовленный ведомством, уже внесен на рассмотрение в правительство, пишут "Ведомости".

В то же время Минфин предлагает усилить контроль за работой страховщиков. Если установленные ими тарифы не будут экономически обоснованными, компании получат предписания.

Как отмечают эксперты, сейчас цена полиса с коэффициентами может быть вдвое выше или на 40% меньше базовой, тогда как после отмены регионального коэффициента разброс будет не более 30%. Что касается повышающего коэффициента за мощность, сегодня он может увеличить цену полиса на 60%. После его отмены страховщики смогут увеличивать тариф не более чем на 40%. 

Автор: Андрей Евлампиев10 октября 2018, 10:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

Франкфурт показал уникальные автомобили

567

комментарии

Политика

Путин раскрыл важный секрет
Украинскому депутату предложили помыть туалет в ПАСЕ
Что стоит за новой шпионской истерикой Запада
Лукашенко заявил о войне после разговора с Путиным

Шоу-бизнес

Сообщившего о раке Малахова заподозрили в циничной лжи
Басков попросил прощения за продажную любовь и мужчин
Изменник Соколовский нашел другую женщину
"Отрезала себя от мира": друг звезды "Дома-2" бьет тревогу

Проишествия

Звезде музыкального шоу угрожают убийством
Напуганный Порошенко бросился за помощью после взрывов
Российский актер сбил пешехода в Москве
Жена приняла удар за устроившего мордобой футболиста Мамаева

Lifestyle

Пугачеву преследует сексуальный маньяк
Монтсеррат Кабалье скончалась после долгой борьбы с раком
Когда шоу "Слава богу, ты пришел!" вернется на экраны
Тело Азнавура нашли в ванной: в смерти певца появились нестыковки
Общество

Известная писательница закатила истерику в прямом эфире

Литератору не понравилась речь ведущей
Шоу-бизнес

"Отрезала себя от мира": друг звезды "Дома-2" бьет тревогу

Он всерьез озабочен моральным состоянием женщины
Шоу-бизнес

Иглесиас рассказал о сексе с Курниковой

Как изменилась жизнь известной пары после рождения детей
Политика

Порошенко подготовил кровавую бойню в Донбассе

Ситуация вышла из-под контроля

Гороскоп

"Только деньги": отношения Борисовой с мужчинами шокировали
Старушка-жена высосет из Солнцева все соки за семь лет
Астрологический прогноз с 8 по 14 октября 2018 года
Меркантильную Максакову приготовили к похоронам

Фоторепортажи

Похудевшая Гришаева изменилась до неузнаваемости
Одиночество в роскоши: какие звезды разбогатели после развода
В сексуальной рыбачке признали певицу Валерию
Марфушке – 75!: легендарная актриса отмечает юбилей

Спорт

"По всей строгости закона": Кокорина и Мамаева призвали к ответу
Придется отвечать за наколки: Мамаеву грозит страшная опасность в тюрьме
Жена и сын Кокорина попали в больницу
Кокорин и Мамаев перед дебошем в Москве разгромили "Сапсан"

Регионы

В порту Петербурга взорвался корабль
Избил и изнасиловал: житель Петербурга напал на собственную жену
Школьницу из Кузбасса зверски избил парень-уголовник
"В сексе – огонь": в Красноярске учительница соблазнила школьника
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru